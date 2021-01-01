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AKINCI 2. bölüm fragmanı: Cüneyt ve Akıncı karşı karşıya! "Babanın katilini buluyoruz..."

AKINCI 2. bölüm fragmanı: Cüneyt ve Akıncı karşı karşıya!
01.01.2021 22:57
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AKINCI 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin yeni dizis AKINCI 1. bölümünde nefes kesen sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilityledi. Fragmanları ve oyuncu kadrosuyla haftalar öncesinden büyük merak uyandıran AKINCI dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Akıncı 2. bölüm fragmanı...


AKINCI 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin yeni dizis AKINCI 1. bölümünde nefes kesen sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilityledi. Fragmanları ve oyuncu kadrosuyla haftalar öncesinden büyük merak uyandıran AKINCI dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Akıncı 2. bölüm fragmanı...

AKINCI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tüm oyunu bozdu! İşte AKINCI 1. bölümde nefeslerin tutulduğu anlar! Akıncı konvoya saldırdı, komiserin operasyonu nefes kesti...Teslimat noktasına giderken Akıncı'nın konvoya saldırdığı ve Gazeteci Nergis'le tanıştığı an heyecan dolu anlara sahne oldu. ATV'nin bir süredir heyecanla beklenen dizisi Akıncı 1. bölümde terör örgütlerine silah satan Amerika'nın askeri konvoyuna saldıran Akıncı'nın gazeteci Nergis'le tanıştığı an, Komiser Cüneyt'in operasyonu, Akıncı'nın Fetih Suresi'ni okuduğu anlar geceye damga vurdu. İşe AKINCI 1. bölümde yaşananlar...

Akıncı Videoları