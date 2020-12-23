DANLA BİLİÇ KİMDİR?

Neslihan Damla Aktepe 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da doğdu. Sosyal medyada bilinen ismi ile Danla Bilic, makyaj içerikli videoları ve vlogları ile tanınan Türk internet ünlüsü. Çerkes asıllı olan Aktepe, İnternet'te kullanacağı ismi seçerken, adını sürekli Danla şeklinde yanlış yazmasından dolayı Danla olduğunu, Bilic kısmının ise Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'e hayranı olduğu için seçtiğini açıklamıştır.Temmuz 2020 itibarıyla Aktepe, YouTube kanalında 2,8 milyon, Instagram'da ise 5,8 milyon takipçiye sahiptir.