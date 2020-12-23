Bu da Youtuberın kavgası! Survivor Cemal Can Canseven'in kankası Danla Bilic ve Enes Batur uluorta birbirlerine girdiler... 2020 yılı içerisinde dijital mecrada birçok platformda içerik üreten kişiler Inflow Awards 20 ödüllerine layık görüldü. Halk oylamasıyla belirlenen En İyi YouYube Influencer'ı ödülünü Danla Bilic, aldı. Enes Batur, INFLOW Awards 20'de En İyi YouTuber ödülüne layık görülen Danla Bilic'in aldığı ödülle dalga geçti.
Çektiği makyaj videoları ile kendisini tüm Türkiye'ye tanıtan Danla Bilic, INFLOW Awards'20'de En İyi YouTuber ödülünün sahibi oldu.
Enes Batur, meslektaşı Danla Bilic'in "En İyi YouTuber" ödülü almasına sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bilic'in aldığı ödülle dalga geçti.
Batur, INFLOW Awards 20'de En İyi YouTuber ödülünü alan Danla Bilic'e Twitter hesabından paylaşım yaparak "Survivor şampiyonu Danla Bilic, 'En İyi YouTuber' ödülünü almış lol" ifadeleriyle göndermede bulundu.
Bilic de Enes Batur'a "Şu Enes'i bolva favlayın, (beğenin) ağlamasın lol" diyerek karşılık verdi.
"HOCAM ENES AĞLIYOR"
Danla Bilic, ödülü ile verdiği pozuna "Hocam Enes ağlıyor" notunu düştü.
'DANLA BİLİC SENDEN HOŞLANMIYORUM'
Öte yandan Enes Batur, geçtiğimiz aylarda "Danla Bilic senden hoşlanmıyorum" şeklindeki tweeti ile dikkat çekmişti.
Bunun üzerine konuşan Danla Bilic ise "Yeterince konuştum. Şakalaşıyoruz, gülüp geçsinler. Enes'imle neden ciddi kavga edelim?" ifadelerini kullanmıştı.
DANLA BİLİÇ KİMDİR?
Neslihan Damla Aktepe 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da doğdu. Sosyal medyada bilinen ismi ile Danla Bilic, makyaj içerikli videoları ve vlogları ile tanınan Türk internet ünlüsü. Çerkes asıllı olan Aktepe, İnternet'te kullanacağı ismi seçerken, adını sürekli Danla şeklinde yanlış yazmasından dolayı Danla olduğunu, Bilic kısmının ise Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'e hayranı olduğu için seçtiğini açıklamıştır.Temmuz 2020 itibarıyla Aktepe, YouTube kanalında 2,8 milyon, Instagram'da ise 5,8 milyon takipçiye sahiptir.
DANLA BİLİÇ NASIL ÜNLÜ OLDU?
Aktepe'nin İnternet'teki tanınırlığı Twitter ile başladı. 2015 sonlarında Aktepe, Alper Potuk, Nadir Çiftçi, Léonard Kweuke, Emre Çolak ve Thibaut Courtois gibi futbolcular ile Instagram üzerinde direkt mesaj yoluyla iletişime geçti ve bu kişileri kandırmak için "Send me number" söz öbeğini içeren mesajlar yolladı. Futbolcuların verdikleri cevapları Twitter'da yayımlayan Aktepe, sosyal medyanın ve çeşitli medya kuruluşlarının dikkatini çekti. Aktepe, bu mesajları Cristiano Ronaldo'nun Türk manken Cansu Taşkın'a gönderdiği mesajlardan etkilenerek yolladı.
Aktepe, Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisans eğitimini sürdürmektedir.
DANLA BİLİÇ'İN SEVGİLİSİ
2018 yılında Aktepe sevgilisi olduğu Berat Demir'den ayrılmıştır.
ENES BATUR KİMDİR?
Enes Batur Sungurtekin (d. 9 Nisan 1998, Antalya), Türk YouTuber, oyuncu ve şarkıcı. Mayıs 2020 itibarıyla Türkiye'nin en çok aboneye sahip bireysel YouTube kanalının sahibidir. Eğlence, Vlog ve challenge türü videolar çekmektedir.