Youtuber Enes Batur, ölümle burun buruna geldi. Korkunç kaza dün saat 11 sıralarında Etiler'de gerçekleşti. Batur, lüks otomobilinin hakimiyetini kaybetti. Orta refüjdeki ağaca vuran Batur, park halindeki bir araca çarparak durabildi.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve ambulansla hastaneye götürülen ikilinin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 22 yaşındaki Batur'un 1 milyon 350 bin TL'lik Camaro marka aracı kullanılamaz hale geldi
REFÜJDEKİ AĞACA TOSLADI
Önce ağaca, sonra park halindeki araca çarpan Batur'a alkol testi uygulandı.
SEVGİLİSİ TESELLİ ETTİ
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AYDIN HAMZA