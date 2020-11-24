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    • Saklambaç
    • 24.11.2020 Gazete
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    ! YouTuber ölümden döndü...

    YouTuber , ölümle burun buruna geldi. dün saat 11 sıralarında Etiler’de gerçekleşti. Batur, lüks otomobilinin hakimiyetini kaybetti. Orta refüjdeki ağaca vuran Batur, park halindeki bir araca çarparak durabildi.

    Youtuber Enes Batur, ölümle burun buruna geldi. Korkunç kaza dün saat 11 sıralarında Etiler'de gerçekleşti. Batur, lüks otomobilinin hakimiyetini kaybetti. Orta refüjdeki ağaca vuran Batur, park halindeki bir araca çarparak durabildi.

    Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve ambulansla hastaneye götürülen ikilinin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 22 yaşındaki Batur'un 1 milyon 350 bin TL'lik Camaro marka aracı kullanılamaz hale geldi


    REFÜJDEKİ AĞACA TOSLADI
    Önce ağaca, sonra park halindeki araca çarpan Batur'a alkol testi uygulandı.

    SEVGİLİSİ TESELLİ ETTİ


    Batur, aşkı Ecenaz Üçer'e sarılarak uzun süre gözyaşı döktü

    AYDIN HAMZA
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