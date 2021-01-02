Bamsı Bey'in "Osman Bey düzeni yeniden tesis etmek ve boyları yeniden bir araya getirme vaktidir." sözlerinin dikkat çektiği Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanı ATV ekranlarında yayınlandı. Bu hafta yayınlanan bölümde Savcı-Dündar ittifakına rağmen tüm oyunları bozarak beylik toyunda bey seçildi. Osman Bey'in bey olması şerefine verilen törende sarf ettiği sözler izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanında Osman Bey'in babası Ertuğrul Bey'den emanet kalan bilgilere Bamsı aracılığıyla ulaştığı ve cihan devleti kurmak için tüm obaları bir araya getirmek için harekete geçtiği görülüyor. İşte Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanında yaşanan olaylar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Yeni Kayı Bey'i..."

Osman Bey'in Kayı beyi olmasıyla 'Kuruluş Osman'da yeni bir dönem başlayacağı bu bölümde; kadroya katılan üç yeni oyuncu da ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

DÜNDAR'IN OYUNU

Kayı Obası'nı yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker.