

ENES BATUR'DAN KAZA YAPAN KİŞİLERE: SEN BİR SALAKSIN, YAVAŞ KULLANIN ŞU ARABALARI



Söz konusu video sırasında Enes Batur, kaza yapan kişiler için "Sen bir salaksın. Ferrari ile gitti, duvara girdi. 'Hızlı çıkayım' dedi, öndeki arabaya girdi. Yavaş kullanın şu arabaları. Ne oldu şimdi? 100 bin lira masraf oldu arabada." gibi ifadeler kullanıyordu.

O dönem hayranları tarafından "Eğlenceli bir içerik" olarak izlenen video, Enes Batur'un da spor otomobili ile kaza yapması sonrası farklı şekilde yorumlanmaya başlandı. Kaza sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Batur, 'sağlıktan değerli hiçbir şey yok' ifadelerini kullandı.