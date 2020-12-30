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    • 30.12.2020 11:19
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    Ünlü teknik direktör 'den Akıncı setine sürpriz ziyaret!

    En çok izlenen atv kanalı birbirinden güzel dizilerine bir yenisini daha ekledi. Tanıtımlarıyla bile herkesi kendine hayran bırakan hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile ilgi gören dizi için heyecan dolu geri sayım başladı. Ünlü teknik direktör 1 Ocak 2021'de Atv ekranlarında seyirci ile buluşacak olan Akıncı dizisinin setine ziyarette bulunup tüm set ekibine ekran yolculuğunda şans diledi. Mustafa Denizli başrollerini Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi'nin paylaştığı Akıncı dizisini merakla beklediğini dile getirdi.

    Sabah
    Akıncı setine sürpriz ziyaret

    Atv'nin yeni dizisi Akıncı'nın setini ünlü teknik direktör Mustafa Denizli ziyaret etti.

    SET EKİBİNE ŞANS DİLEDİ
    Dizinin yönetmeni Veli Çelik'ten diziyle ilgili bilgiler alan Mustafa Denizli, Akıncı'yı merakla beklediğini söyleyip tüm set ekibine ekran yolculuğunda şans diledi.




    1 OCAK'TA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
    Başrollerini Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin ilk bölümü 1 Ocak 2021'de izleyiciyle buluşacak.
    Köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin fragmanındaki aksiyon dolu sahneler oldukça dikkat çekti.



    İşte Akıncı dizisinin ilk bölüm fragmanı, afişi ve merakla beklenen Akıncı'nın oyuncu kadrosu...





    atv'de ekran macerasına başlamak için gün sayan Akıncı'nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini ise Veli Çelik üstleniyor.




    Sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleri ve dev oyuncu kadrosuyla Akıncı, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2021'de saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.




    Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin kadrosunda; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler bulunuyor.





    Dizinin çekimleri İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılıyor.


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