Kerem Bürsin'den aşk bombasına yanıt! Kerem Bürsin'in sevgilisi Melisa Döngel mi yoksa Hande Erçel mi? Bir süredir rol arkadaşı Hande Erçel ile adı aşk dedikodularına karışan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in son olarak yine bir başka rol arkadaşı olan Melisa Döngel ile sevgili olduğu iddia edildi. İşte kerem Bürsin'in aşk açıklaması...
Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu Kerem Bürsin, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Rol arkadaşı Melisa Döngel ile birlikte olduğu iddialarına yanıt veren Bürsin, "Biz çok yakın arkadaşız" açıklamasını yaptı.
Setten çıkan Bürsin, dizideki rol arkadaşı Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı.
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, Murat Dalkılıç ile yollarını ayıran Erçel'in yeni taşındığı evinin dekorasyonunu yaptığı haberlerinin asılsız olduğunu söyledi.
Rol arkadaşı Melisa Döngel ile birlikte olduğu iddialarına da yanıt veren Bürsin, "Biz çok yakın arkadaşız" dedi.
Oyunculuğu ve güzelliği ile dikkat çeken Melisa Döngel, geçtiğimiz aylarda kendisine yakışmayan bir iddia ile gündeme geldi. Eylül ayında arkadaşları ile bir kafeye girmek istedi güzel oyuncu. Ancak kafe çalışanları, ünlü oyuncu ve arkadaşlarına rezervasyonları olmadığı ve pandemi nedeni ile sınırlı sayıda müşteri kabul ettikleri için içeri alamayacaklarını söyledi.
TEHDİT VE HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU
Aldığı cevap karşısında sinirlenen ünlü oyuncu kafe çalışanları ile kapı önünde tartıştı. İddiaya göre; bir süre kafe önünde çalışanlarla tartışan Döngel ve arkadaşları iddialara göre çalışanlara hareket etti. Döngel, çalışanlara ''Siz bittiniz, sizi bitireceğim'' diye tehditte bulundu.
Yaşanan olay üzerine üç kafe çalışanı mekanın kamera görüntülerini alarak Melisa Döngel ve arkadaşları hakkında ''Hakaret ve tehdit'' suçlamalarından polise şikayette bulundu.
Şikayet üzerine Döngel ve yanındaki arkadaşlarının ifadesini almak isteyen polis ekipleri, Döngeli kayıtlı olduğu hiç bir adreste bulamadı.
Bunun üzerine polis ekipleri ''Adresinde bulunamamıştır'' diyerek dosyayı adliyeye gönderdi. Döngel ve arkadaşlarının savcılık tarafından ifadesi alınacağı öğrenildi.