Rol arkadaşı Melisa Döngel ile birlikte olduğu iddialarına da yanıt veren Bürsin, "Biz çok yakın arkadaşız" dedi.

Oyunculuğu ve güzelliği ile dikkat çeken Melisa Döngel, geçtiğimiz aylarda kendisine yakışmayan bir iddia ile gündeme geldi. Eylül ayında arkadaşları ile bir kafeye girmek istedi güzel oyuncu. Ancak kafe çalışanları, ünlü oyuncu ve arkadaşlarına rezervasyonları olmadığı ve pandemi nedeni ile sınırlı sayıda müşteri kabul ettikleri için içeri alamayacaklarını söyledi.