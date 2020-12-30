O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı programına katılacak ünlüler piyasaya çıktı! TV 8'de O Ses Yılbaşı olacak mı derken dün çekim yapıldı... Tv8'in sevilen ve ilgi ile takip edilen yarışma programı O Ses Türkiye'nin Ekim ayında ekrana gelmesi planlanmıştı ancak 'MasterChef Türkiye'nin reyting oranlarının yüksek olması ve O Ses Türkiye'nin geçtiğimiz sezon reytinglerinin beklenenin çok çok altında kalması nedeniyle nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu yüzden de Yılbaşı günlerinin bir klasiği haline gelen O Ses Türkiye'nin 2021 Yılbaşı'nda yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Nihayetinde dün O Ses Yılbaşı 2021'in çekimleri yapıldı. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı 2021 jürileri kimler? İşte yarışma hakkında tüm merak edilenler...