O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı programına katılacak ünlüler piyasaya çıktı! TV 8'de O Ses Yılbaşı olacak mı derken dün çekim yapıldı... Tv8'in sevilen ve ilgi ile takip edilen yarışma programı O Ses Türkiye'nin Ekim ayında ekrana gelmesi planlanmıştı ancak 'MasterChef Türkiye'nin reyting oranlarının yüksek olması ve O Ses Türkiye'nin geçtiğimiz sezon reytinglerinin beklenenin çok çok altında kalması nedeniyle nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu yüzden de Yılbaşı günlerinin bir klasiği haline gelen O Ses Türkiye'nin 2021 Yılbaşı'nda yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Nihayetinde dün O Ses Yılbaşı 2021'in çekimleri yapıldı. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı 2021 jürileri kimler? İşte yarışma hakkında tüm merak edilenler...
TV8'in sevilen yarışması O Ses Türkiye, yılbaşına özel olarak olarak yayımlanacak. Sahne alacak ünlü isimler ise herkesi heyecanlandırdı. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye, bu sene koronavirüs nedeniyle ekranlara gelemedi. Beklenen açıklama MasterChef yarışmasında geldi. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Perşembe akşamı izleyicilerle buluşacak. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün yayınlanacağı müjdesi ardından sahne alacak ünlü isimler de netleşti.
O Ses Türkiye'nin jüri üyelerinden Seda Sayan'ın yerine ise yılbaşı programı için Ebru Gündeş'in geldi.
Konuk isimlerini duyanlar ise program için şimdiden heyecanlanmaya başladı. İşte O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılacak ünlü isimler...
Sahnede bu kez yarışmacılar değil birbirinden ünlü isimler olacak
Kerem Bursin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç...
Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner...
Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç ve Hakan Çalhanoğlu sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler.
Hadise, siyah elbisesiyle program çekimlerine hazırlanırken verdiği pozları Instagram story'sinden paylaştı.
Öte yandan zaman geçtikçe O Ses Türkiye ile ilgili yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor.
Hadise'nin yanı sıra TV 8'de yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakteri ile seyirciyle buluşan Demet Özdemir de Instagram story'sinde yaptığı paylaşımla yılbaşı programı heyecanını ikiye katladı.