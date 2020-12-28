Geçen yıl Cemre ile ilgili Mehmet Şef, ''Benim sana gösterebileceğim bir şey yok demek. Tamamdır pes demek, bravo demek.'' açıklamasını yapmıştı

Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef'te final haftasına girildi. Emir ve Özgül'ün yarıştığı Masterchef'te final haftasında yarışmaya hak kazanan yarışmacı da belli oldu. Öte yandan çok merak edilen Somer Şef'in kime kaşık attığı da ortaya çıktı. İşte Masterchef'te yaşananlar...