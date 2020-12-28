Somer Sivrioğlu kaşık attı herkes bir anda şoke oldu! Masterchef 2020'nin üçüncü finalisti bakın kim...Masterchef 2020 final haftasına girdi. Dün akşam izleyiciyi ekran başına kilitleyen çeyrek final mücadelesinde Emir ve Özgül yarıştı. Serhat ve Barbaros'un yanına giderek Masterchef 2020 finalistlerinden omaya hak kazanan adayın kim olduğu merak edilirken, Şef Somer Sivrioğlu'nun kaşık atması geceye damga vurdu.
ŞEFLERİN KAŞIK ATMASI NE DEMEK?
MasterChef yarışmasında şefler Emir ve Özgül'ün yemekleri arasında seçim yaptı. Yarışmada şef klasiği haline gelen ve her yıl yarışmacıların yemekleri sonrası finale doğru çatal ya da kaşık atılır. Peki ama çatal atmak ya da kaşık atmak ne demek?
Geçen yıl Cemre ile ilgili Mehmet Şef, ''Benim sana gösterebileceğim bir şey yok demek. Tamamdır pes demek, bravo demek.'' açıklamasını yapmıştı
Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef'te final haftasına girildi. Emir ve Özgül'ün yarıştığı Masterchef'te final haftasında yarışmaya hak kazanan yarışmacı da belli oldu. Öte yandan çok merak edilen Somer Şef'in kime kaşık attığı da ortaya çıktı. İşte Masterchef'te yaşananlar...
Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef'te final haftasına girildi. Emir ve Özgül'ün yarıştığı Masterchef'te final haftasında yarışmaya hak kazanan yarışmacı da belli oldu. Öte yandan çok merak edilen Somer Şef'in kime kaşık attığı da ortaya çıktı. İşte Masterchef'te yaşananlar...
Emir ve Özgül'ün final haftasına kalmak için yarıştığı Masterchef'te kazanan isim Emir oldu. Özgül ise Masterchef'ten dördüncü olarak ayrıldı. Özgül'ün yanlış et seçimi nedeniyle elenmesi ise hem jürileri hem de seyircileri oldukça şaşırttı. Emir final haftasına kalan üçüncü yarışmacı oldu.
Özgül'ün gözyaşları ise Masterchef'e damga vurdu. Final haftasında Barbaros, Emir ve Serhat yarışacak.
MASTERCHEF EMİR, ŞEF SOMER SİVRİOĞLU'NA KAŞIK ATTIRDI
Herkesin merak ettiği ise Somer Şef'in kime kaşığı attığıydı. 'Bunun ne olduğunu biliyor musun?' diyerek söze başlayan Somer Şef, Emir'e 9 puan verdi.
Emir'e 9 puan veren Somer Şef, "Kaşığımı attığımda eleştirilecek bir şey yok demektir" dedi. Emir ise aldığı övgüden dolayı mutluluğunu gizleyemedi.
Öte yandan Özgül ise elendikten sonra yaptığı açıklamada Emir'i desteklediğini ifade etti.
Çeyrek finali kazanarak 3. finalist olmaya hak kazanan yarışmacı Emir Elidemir'in ailesi merak ediliyor. Masterchef'te kıran kırana mücadele devam ederken yarışmacıların aileleri de merak edilmeye başlandı. Daha önce babasının Milli futbolcu olduğu ortaya çıkan Emir Elidemir'in annesi güzelliğiyle sosyal medya gündeminde.
Emir Elidemir geçtiğimiz bölümlerde babasının eski Milli futbolcu olduğunu açıklamıştır hatırlarsanız. İzmirspor'un eski futbolcularından, spor yazarı ve diş hekimi Hasan Elidemir, 60 yaşında hayatını kaybetti.
İzmir'in Eşrefpaşa semtinde 1959 yılında doğan ve 1970'te İzmirspor altyapısında futbola başlayarak genç milli olan Elidemir, 14 yıl bu kulüpte forma giydikten sonra Antalyaspor'da da oynadı.
Aynı zamanda Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olarak uzun yıllar Eşrefpaşa Hastanesi ve kendi muayenehanesinde doktorluk yapan Elidemir, köşe yazarlığı ve Altay'da sportif direktörlük görevinde bulundu. Yeni Asır'da spor yazarlığı da yapan Elidemir daha sonra emekliye ayrıldı. 12 Eylül 2019 günü hayatını kaybeden Hasan Elidemir'in cenazesi Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu kez dikkat çeken diğer bir isim ise Emir Elidemir'in annesi Yücel Öziçer oldu.
Genç kızlara taş çıkartan Yücel Öziçer oğluna desteğini sosyal medyada esirgemiyor. Aynı zamanda bir gazeteci olan Yücel Öziçer güzelliğiyle beğeni topluyor.