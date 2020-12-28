Final için geri sayımın başladığı Masterchef'te gitgide zorlaşan tabaklar çıkarılıyor ve rekabet üst düzeye taşınıyor. Özgül ve Emir en iyi Alinazik tabağını çıkarmak için canla başla mücadele etti. Mehmet, Somer ve Danilo şefler yine en iyi tabağı seçti, puanlarını verdi. Peki en iyi tabağı kim çıkarttı? 27 Aralık Masterchef final haftasına hangi yarışmacılar kaldı? Bu hafta Masterchef'te kim elendi? Hayallerine veda eden yarışmacı giderken duygusal anlar yaşandı, gözyaşları sel oldu. İşte yaşananlar…
MASTERCHEF KİM ELENDİ? EMİR Mİ ÖZGÜL MÜ?
Bugünkü MasterChef eleme gecesinde eleme adayları Emir ve Özgül, oynanacak 3 oyunda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerden en yüksek puanı alarak son 3'e kalmak amacıyla tezgah başında ter döküyor. Oyunun ilk safhasında Emir 18 - Özgül 19 puanla 2. oyuna geçiş yaptı.Pırasa ana malzemesiyle yapılması istenen yaratıcılık yemeğinde Emir'in hazırladığı üründe Somer şef çok beğenerek kaşık attı.
İkinci oyunun galibi 44 - 41 skorla Emir oldu.Yarışmada 3. ve son oyun oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler, Emir ve Özgül'den dünya klasiği yemeklerden birini seçerek hazırlamalarını istedi. Emir ve Özgül tarafından hazırlanan ürünleri tadan Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin vermiş olduğu puanlarla 64 puan elde eden EMİR, 3. finalist olurken, 57 puan alan ÖZGÜL yarışmaya veda eden isim oldu.
27 ARALIK MASTERCHEF FİNAL HAFTASINA HANGİ YARIŞMACILAR KALDI?
SERHAT
BARBAROS
EMİR
MASTERCHEF ÖZGÜL COŞAR KİMDİR?
Masterchef'in dördüncüsü Özgül kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularının yanıtlarını arayanlar için yarışmacının biyografisi hakkında merak edilenleri derledik. MasterChef Özgül Coşar, 36 yaşında ve aslen Sivaslı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan; evli ve iki çocuk annesi Özgül, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur.
SAKM tiyatro bölümünde de eğitim alan ve Haliç Üniversitesi Konservatuarı'nda tiyatro eğitimini ikinci sınıfta bırakan Özgül, düğün davet organizasyonu koordinatörlüğüne başlayarak iş hayatına atılmış; 2009 yılında TÜYAP Kitap Fuarı'nda karşılaştığı "Butik Pastacılık" kitabının hayatına yön verdiğini ifade etmiştir.
Kitaptan öğrendikleri, gıda mühendisi kimliği ve mutfağa olan ilgisi ile sevdiği işi yapmaya başlayarak, yakınlarından aldığı destek ile mutfağın bir parçası olmaya karar veren Özgül Coşar, önce bazı workshoplara katılmış; daha sonra MSA'da Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik eğitimi almıştır.
MSA'da eğitim aldıktan sonra ekşi mayalı ekmek ve şeker hamuru tekniklerini öğrenerek bu alanda bilgi sahibi olan Coşar, bir dönem butik pastane işletmiştir.
Özgül Coşar, mutfağın onun için bir tutku olduğunu ifade ediyor ve takipçilerine Instagram hesabı üzerinden birçok tarifi paylaşmaya devam ediyor.