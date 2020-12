1997 yılında Mrs. Brown adlı filmin çekimlerinde buz gibi suya çıplak bir atlayış yapması gerekiyordu ve başarıyla suyla atlayan Butler, çekimden sonra hipotermi geçirdi. Aynı filmin çekimleri sırasında nehre düşen bir çocuğu kurtardığı için The Royal Humane Society tarafında Cesaret Ödülü'nü kazandı.Dünya çapında üne kavuşmasını sağlayan film 300 Spartalı idi. Sonra P.S I Love You, Macera Adası, RocknRolla, The Ugly Truth, Gamer, Law Abiding Citizen ve The Bounty Hunter filmleri başta olmak üzere birçok projede yer almıştır.