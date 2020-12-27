Yönetmen koltuğunda Ric Roman Waugh'ın oturduğu, vizyona girdiği 2019 yılında ilgiyle izlenen film Kod Adı: Angel bu akşam televizyon ekranlarına gelecek ve şimdiden heyecan yarattı. Özellikle aksiyon dolu filmleri severlerin ilgiyle izleyeceği filmin oyuncu kadrosu da oldukça güçlü. Peki Kod Adı: Angel oyuncuları kimler? Yayın akışında gören izleyicilerin gündemde çok fazla araştırdığı Kod Adı: Angel filmi ile ilgili bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
KOD ADI: ANGEL KONUSU NEDİR?
Kod Adı Angel, düzenlenen bir suikastın sorumlusu olarak görülen bir adamın kendisini aklamak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Gizli servis üyesi Mike Banning, Başkan Allan Trumball'un korumalığını yapmakla görevlidir. Başkan Trumball'un hayatını tehdit eden bir Hava Kuvvetleri saldırısının yaşanması, Banning'in hayatının değişmesine neden olur. Banning, Hava Kuvvetleri'nin yaptığı uçuşun ortasında terörist saldırıların hedefi haline gelir. Yaşanan saldırının ardından ise karalama kampanyasının hedefinde Mike Banning vardır. Başkana düzenlenen suikastın sorumlusu olarak gösterilen Banning, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ancak bunu yapması pek de kolay değildir. Banning, bir yandan saldırının ardındaki isimleri ortaya çıkarmaya çalışırken bir yandan da kendi ajansından ve FBI'dan kaçmak zorunda kalır.
KOD ADI: ANGEL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Gerard Butler, Morgan Freeman, Lance Reddick
GERARD BUTLER KİMDİR?
13 Kasım 1969 Paisley doğumlu Gerard Butler'ın tam adı Gerard James Butler'dır. Anne ve babası boşandıktan sonra 16 yaşına kadar annesi ve iki kardeşiyle beraber yaşadı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra stajyer olarak avukatlık yaparken kariyerine oyunculuk alanında devam etti. 1990'ların ortasında Tomorrow Never Dies filmindeki gibi küçük rollerle oyunculuğa başlamıştır.
1997 yılında Mrs. Brown adlı filmin çekimlerinde buz gibi suya çıplak bir atlayış yapması gerekiyordu ve başarıyla suyla atlayan Butler, çekimden sonra hipotermi geçirdi. Aynı filmin çekimleri sırasında nehre düşen bir çocuğu kurtardığı için The Royal Humane Society tarafında Cesaret Ödülü'nü kazandı.Dünya çapında üne kavuşmasını sağlayan film 300 Spartalı idi. Sonra P.S I Love You, Macera Adası, RocknRolla, The Ugly Truth, Gamer, Law Abiding Citizen ve The Bounty Hunter filmleri başta olmak üzere birçok projede yer almıştır.