Masterchef 2020'nin ilk finalisti yıldız isim! Üçlü finale kalan ilk yarışmacı o ismi potaya gönderdi. 2020 MasterChef son bölümde eleme potasına giden isim aşamalı gerçekleştirilen puanlama sistemi ile belli oldu. İşte MasterChef Türkiye 128. bölümde yaşananlar... MasterChef son bölümde Serhat ve Özgül arasındaki mücadele heyecanla izlendi. Dün akşam MasterChef'te eleme potasına giden isim aşamalı gerçekleştirilen puanlama sistemi ile belli oldu. Şef Fatih Tutak'ın barbun menüsü, yaratıcılık oyunu ve Mehmet Şef'in menüsü için Özgül ve Serhat mücadele verdi. Serhat gecenin birincisi olarak MasterChef'te finale adını yazdırdı. Eleme potasına giren isim ise Özgül oldu. Barbaros, Özgül ve Emir arasında eleme heyecanı yaşanacak.