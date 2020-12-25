Masterchef 2020'nin ilk finalisti yıldız isim! Üçlü finale kalan ilk yarışmacı o ismi potaya gönderdi. 2020 MasterChef son bölümde eleme potasına giden isim aşamalı gerçekleştirilen puanlama sistemi ile belli oldu. İşte MasterChef Türkiye 128. bölümde yaşananlar... MasterChef son bölümde Serhat ve Özgül arasındaki mücadele heyecanla izlendi. Dün akşam MasterChef'te eleme potasına giden isim aşamalı gerçekleştirilen puanlama sistemi ile belli oldu. Şef Fatih Tutak'ın barbun menüsü, yaratıcılık oyunu ve Mehmet Şef'in menüsü için Özgül ve Serhat mücadele verdi. Serhat gecenin birincisi olarak MasterChef'te finale adını yazdırdı. Eleme potasına giren isim ise Özgül oldu. Barbaros, Özgül ve Emir arasında eleme heyecanı yaşanacak.
MasterChef Türkiye 128. bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmada, Serhat ve Özgül arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Yarışmacılardan biri eleme adayı olurken diğeri de MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti seçildi. TV8 ekranlarında yayınlanan 'MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen bölümüne ünlü şef Fatih Tutak konuk oldu ve yarışmacılardan özel bir yemek yapmalarını istedi.
MasterChef'te 19. haftanın son eleme adayı, şeflerin üç turda verdiği oylamaların ardından kesinleşti.
Özgül ile Serhat arasında yapılan düelloda kazanarak final turuna kalan ilk yarışmacı belli oldu.
ŞEFİN ÖZEL TABAĞI
Barbun, roka sosu, domatesli yanık pilav ve taramadan oluşan şefin tabağını yapmaları istenen Özgül ve Serhat 75 dakikalık sürede hünerlerini sergilemeye çalıştı.
İLK OYUNU KAZANAN...
Sonrasında şefler yemekler hakkında değerlendirme yaptı ve verdiği puanları açıkladı. Oylama sonucunda Serhat'ın toplam 30 puan, Özgül 26 puan aldı. Böylece ilk oyunu Serhat kazandı.
İLK FİNALİST BELLİ OLDU
MasterChef'te günün ikinci oyunu yaratıcılık idi. Bu oyunda yarışmacılara verilen ana ürün "susam" oldu. Bu oyunda Özgül 21 puan, Serhat 23 puan aldı. Böylece Serhat bu oyunu da kazanmış oldu.
Üçüncü ve son oyunda ise yarışmacılardan Pekin ördeği yapmaları istendi. Bu turdaki oylama sonucunda yine Serhat birinci oldu.
Böylece Serhat düelloyu kazanarak MasterChef Türkiye'de 3'lü finale kalan ilk yarışmacı oldu.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Gecenin birincisi olan Serhat MasterChef finalisti olurken, kaybeden Özgül gözyaşlarına hakim olamadı.
ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'nin çeyrek final haftasında ilk eleme adayı Emir olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı Barbaros olurken, son bölümde düelloyu kaybeden Özgül ise 3. aday oldu. Yarışmacılar yeni bölümde elenmemek için mücadele edecek.
ÖZGÜL COŞAR KİMDİR?
Yaptığı yemekler ve yarışma performansı ile dikkatleri çeken başarılı yarışmacı MasterChef Özgül, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğuyla da ilgi odağı oluyor.
Özgül Coşar, 36 yaşında. Gıda Mühendisi. Evli ve iki çocuğu olan Özgül Coşar, pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitirmiş. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çocuklarının doğum gününü yaparken kendisinin organize ettiğini ve o zaman içindeki yemek aşkını keşfettiğini söyledi.
KIZI TEŞVİK ETMİŞ...
Kendini bildi bileli mutfakta olduğunu söyleyen Özgül Coşar, hızlı olması ve mutfakta koordine olması nedeniyle avantajlı olduğunu iddia etti. MasterChef'e katılmasını kızı teşvik etmiş.
ÇAĞLA ŞIKEL İLE ÖZGÜL COŞAR...
Özgül Coşar ayrıca bir dönem Çağla Şıkel'in programında da yemek yapmış.
Coşar'ın Çağla Şıkel'le pek çok paylaşımı hala Instagram hesabında duruyor.