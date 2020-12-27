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Masterchef Emir Elidemir'in annesi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Çeyrek final yarışmacısı Emir Elidemir'in annesi bakın kimmiş!

Masterchef Emir Elidemir'in annesi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Çeyrek final yarışmacısı Emir Elidemir'in babası, Milli futbolcu Hasan Elidemir çıktı. Peki ya annesi? Çeyrek final heyecanının yaşandığı Masterchef yeni bölümde Emir ile Özgül'ün mücadelesi izleyici ekran başına kilitleyecek. Şimdiden iki yarışmacının da aileleri sosyal medya gündeminde. Babası Milli futbolcu olan Masterchef Emir Elidemir'in annesi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. İşte Masterchef Emir Elidemir'in ailesi başta olmak üzere ünlülerin aileleri...

27.12.2020 09:11 - Son Güncelleme: 27.12.2020 09:14
Masterchef Emir Elidemir'in annesi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Çeyrek final yarışmacısı Emir Elidemir'in annesi bakın kimmiş!

Masterchef Emir Elidemir'in annesi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Çeyrek final yarışmacısı Emir Elidemir'in annesi bakın kimmiş! Masterchef'te kıran kırana mücadele devam ederken yarışmacıların aileleri de merak edilmeye başlandı. Daha önce babasının Milli futbolcu olduğu ortaya çıkan Emir Elidemir'in annesi güzelliğiyle sosyal medya gündeminde. İşte sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in de favori yarışmacı olarak gösterdiği Emir Elidemir'in annesi ve babası başta olmak üzere ünlülerin aileleri...

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Masterchef Emir Elidemir'in annesi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Çeyrek final yarışmacısı Emir Elidemir'in annesi bakın kimmiş!

HADİSE VE ANNESİ GÜLNİHAL AÇIKGÖZ

Masterchef Emir Elidemir'in annesi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Çeyrek final yarışmacısı Emir Elidemir'in annesi bakın kimmiş!

Masterchef Emir Elidemir'in annesi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Çeyrek final yarışmacısı Emir Elidemir'in annesi bakın kimmiş!
Masterchef Emir Elidemir'in annesi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Çeyrek final yarışmacısı Emir Elidemir'in annesi bakın kimmiş!

HADİSE - KIZ KARDEŞLERİ VE ANNESİ

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