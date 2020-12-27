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Masterchef Emir Elidemir'in annesi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Çeyrek final yarışmacısı Emir Elidemir'in annesi bakın kimmiş!

Masterchef Emir Elidemir'in annesi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Çeyrek final yarışmacısı Emir Elidemir'in babası, Milli futbolcu Hasan Elidemir çıktı. Peki ya annesi? Çeyrek final heyecanının yaşandığı Masterchef yeni bölümde Emir ile Özgül'ün mücadelesi izleyici ekran başına kilitleyecek. Şimdiden iki yarışmacının da aileleri sosyal medya gündeminde. Babası Milli futbolcu olan Masterchef Emir Elidemir'in annesi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. İşte Masterchef Emir Elidemir'in ailesi başta olmak üzere ünlülerin aileleri...

27.12.2020 09:11 - Son Güncelleme: 27.12.2020 09:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





