Mehmet Ali Erbil'den 6.nikaha yeşil ışık! 'Kiralarla geçiniyorum' diyen Mehmet Ali Erbil'in eski eşleri ve sevgilileri merak konusu oldu. Kaçış sendromu hastalığı ile uzun bir süredir mücadele eden Mehmet Ali Erbil, sağlık durumundan bahsederken eski eşlerine de değindi. İşte "Hiç yanlış eş seçimim olmadı. Hastalığımda, en kötü günümde hepsi yanımdaydı" diyen Mehmet Ali Erbil'in eski eşleri ve sevgilileri...