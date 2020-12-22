Kim Kardashian sosyal medyada para saçıyor! Tek bir şartla bin takipçisine 500 dolar gönderecek (3 bin 816 TL) ... Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardıma muhtaç bin kişiye 500 dolar göndereceğini söyledi. Kardashian bunun için de tek bir şart belirledi.