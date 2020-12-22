Kim Kardashian sosyal medyada para saçıyor! Tek bir şartla bin takipçisine 500 dolar gönderecek (3 bin 816 TL) ... Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardıma muhtaç bin kişiye 500 dolar göndereceğini söyledi. Kardashian bunun için de tek bir şart belirledi.
KKW Beauty markasının kurucusu reality show yıldızı Kim Kardashian, koronavirüs salgını nedeniyle maddi zorluk çeken takipçilerine yardım etmek için harekete geçti.
Twitter hesabından paylaşım yapan ünlü yıldız, "Selam arkadaşlar! Yılın en mükemmel zamanı. Biliyorum 2020 çok zordu" ifadelerini kullandı.
Zorluk çeken insanların durumuna değinen Kardashian "İnsanlar mücadele ediyor ve kiralarını nasıl ödeyeceklerine, tabağa nasıl yemek koyacaklarına ya da çocukları için ağacın altına nasıl hediye koyacaklarına dair endişe duyuyor" şeklinde ifade etti.
Hayranlarına yardım etmek istediğini belirten Kardashian "1000 kişiye 500 dolar göndererek sevgiyi yaymak istiyorum" deyip tek şartını açıkladı.
Kardashian'ın 500 dolar vermek için şartı ise belirlediği etiket ile yanıt yazmak oldu.
Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede 200 binden fazla yorum aldı. Ünlü yıldızın hayranları, binlerce mesaj yağdırdı ve böyle bir fırsat verdiği için Kardashian'a minnettar olduklarını belirtti.
MİLYARDERLER STATÜSÜNDE
Yazın güzellik şirketinden 200 milyon dolarlık hisse satan Kim Kardashian, 'milyarder' statüsüne ulaşmıştı. KKW Beauty adlı güzellik şirketindeki yüzde 20'lik hissesini Coty şirketine satan ünlü isim, bu satışla markasının değerini 1 milyar dolara çıkarmıştı.
ABD'ye göç eden dördüncü jenerasyonda yer alan ve tanınmış bir aileden gelen Kardashian, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde, ünlü merhum hukuk danışmanı ve avukat Robert Kardashian (O. J. Simpson'ın avukatı olarak ünlenip Eylül 2003 tarihinde vefat eden) ile Kris Jenner (d. Houghton)'ın kızı olarak dünyaya gelmiştir.
Babası yarı Osmanlı yarı Rus asıllı bir üçüncü jenerasyon Amerikan Ermenisidir, annesi ise Hollanda ve İskoçya (Büyük Britanya) kökenli bir Amerikalıdır.