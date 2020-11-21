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Mehmet Ali Erbil'den haber var! Son hali sevenlerini üzmüştü... Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf geldi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil uzun bir süredir Kaçış Sendromu hastalığı yüzünden zor bir süreçten geçiyor. Bir kaç kez ölümden dönen son olarak da, evinde düşüp kaburgasını kıran Mehmet Ali Erbil, Kaçış Sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda tedavi görmüş, taburcu olduktan sonra da iki kez hastaneye kaldırılmıştı. 'Kaçış sendromu' hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görüyor. Sağlığı merak edilen Mehmet Ali Erbil'den haber var. Zor bir süreçten geçen ünlü şovmenin son hali kısa süre içerisinde magazin gündeminin en çok konuşulan konusu oldu.

21.11.2020 10:01 - Son Güncelleme: 21.11.2020 10:01
Mehmet Ali Erbil'den haber var! Son hali sevenlerini üzmüştü... Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf geldi

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf geldi.

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Mehmet Ali Erbil'den haber var! Son hali sevenlerini üzmüştü... Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf geldi

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan Mehmet Ali Erbil, önceki gün Kilyos'taki özel bir çiftlikte kafa dinledi.

Mehmet Ali Erbil'den haber var! Son hali sevenlerini üzmüştü... Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf geldi

Ağustos ayında kök hücre tedavisi olan ünlü şovmene yakın dostları sanatçı Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik etti. Gün boyunca çiftlikte dinlenen Erbil, orman havası aldı.

Mehmet Ali Erbil'den haber var! Son hali sevenlerini üzmüştü... Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf geldi

Kök hücre tedavici olmadan önce saçını da kazıtan Mehmet Ali Erbil'in son haline göre bir hayli olduğu gözlemlendi. Öte yandan Erbil, hastalık sürecine dair 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra verdiği röportajda şu açıklamaları yapmıştı:

Mehmet Ali Erbil'den haber var! Son hali sevenlerini üzmüştü... Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf geldi

- Eşlerim arkadaşlarımın dualarıyla bir tek gün başımdan ayrılmadı.Türkiye'nin dört bir yanından insanlar dua etmeye gelmişler. Kardeşime 'Eğer yürüyemeyeceksem fişimi çekin' dedim.

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