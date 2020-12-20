Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Magazin Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa 1 yaşına girdi, görenlerin ağzı açık kaldı! "Aynı dedesinin yüzü"

Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa 1 yaşına girdi, görenlerin ağzı açık kaldı! "Aynı dedesinin yüzü"

Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa 1 yaşına girdi, görenlerin ağzı açık kaldı! Ali Sadi, Yasmin ve Sezin Erbil adında 3 evlada sahip olan 63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa 1 yaşına girdi. Mehmet Ali Erbil ve Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen Sezin Erbil, 11 yıl önce Evren Yazgan ile dünyaevine girmiş ve çift, geçtiğimiz aralık ayında kızları Elisa'yı kucağına almıştı. 'Son aşkım' dediği torunununa olan düşkünlüğü ile bilinen Mehmet Ali Erbil ve Elisa'nın benzerliği sosyal medyada, "Aynı dedesinin yüzü" şeklinde yorumlara neden oldu.

20.12.2020 16:02 - Son Güncelleme: 20.12.2020 16:02
Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa 1 yaşına girdi, görenlerin ağzı açık kaldı! Aynı dedesinin yüzü

"AYNI DEDESİNİN YÜZÜ"

Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa 1 yaşına girdi, görenlerin ağzı açık kaldı! Sosyal medya Mehmet Ali Erbil'in torununu konuşuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa 1 yaşına girdi, görenlerin ağzı açık kaldı! Aynı dedesinin yüzü

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin Erbil, geçtiğimiz sene anne oldu. Erbil, kızı Elisa'yı kucağına alarak, ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı. 11 yıl önce evlenen Sezin Erbil-Evren Yazgan çiftinin kızları Elisa, 1 yaşında. Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla torununun yeni yaşını kutladı.

Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa 1 yaşına girdi, görenlerin ağzı açık kaldı! Aynı dedesinin yüzü

Erbil, gönderisine, "Canım torunum 1 yaşında. Doğum günün kutlu olsun..." notunu düştü. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa'nın, ünlü şovmenin çocuklarından daha çok dedesine benzediği yönünde yorumlar yapıldı.

Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa 1 yaşına girdi, görenlerin ağzı açık kaldı! Aynı dedesinin yüzü

İşte 3 evladı bulunan Mehmet Ali Erbil ve ünlülerin çocukları...

Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa 1 yaşına girdi, görenlerin ağzı açık kaldı! Aynı dedesinin yüzü

MEHEMT ALİ ERBİL'İN ÇOCUKLARI

SEZİN ERBİL

DİĞER GALERİLER