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Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa 1 yaşına girdi, görenlerin ağzı açık kaldı! "Aynı dedesinin yüzü"

Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa 1 yaşına girdi, görenlerin ağzı açık kaldı! Ali Sadi, Yasmin ve Sezin Erbil adında 3 evlada sahip olan 63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa 1 yaşına girdi. Mehmet Ali Erbil ve Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen Sezin Erbil, 11 yıl önce Evren Yazgan ile dünyaevine girmiş ve çift, geçtiğimiz aralık ayında kızları Elisa'yı kucağına almıştı. 'Son aşkım' dediği torunununa olan düşkünlüğü ile bilinen Mehmet Ali Erbil ve Elisa'nın benzerliği sosyal medyada, "Aynı dedesinin yüzü" şeklinde yorumlara neden oldu.

20.12.2020 16:02 - Son Güncelleme: 20.12.2020 16:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





