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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 24 yaşındaki Yasmin'in 1. sınıftaki hali...

İbrahim Tatlıses ile geçtiğimiz günlerde karşımıza çıkan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bu kez kızıyla gündeme geldi. Yasmin Erbil, Instagram'dan yaptığı paylaşımla yıllar öncesine götürdü. Annesi Nergis Kumbasar ve babası Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu fotoğrafı paylaşarak 1. sınıftan bu yana dostluğu devam eden arkadaşının doğum gününü kutlayan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, çocukluk haliyle dikkat çekerken, ünlü şovmen ve eski eşinin yıllar önceki hali de sosyal medya gündeminde yerini aldı.

29.11.2020 16:39 - Son Güncelleme: 29.11.2020 17:02
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 24 yaşındaki Yasmin'in 1. sınıftaki hali...

Son hali ile geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde yerini alan Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu hastalığı ve evinde geçirdiği kaza sonucu ölümden döndü. Babasının hastalık sürecinde verdiği pozlarla zaman zaman eleştirilerin odağında yer alan 24 yaşındaki Yasmin Erbil'in çocukluk fotoğrafı dikkat çekti. İşte Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin ve ünlülerin çocukluk halleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 24 yaşındaki Yasmin'in 1. sınıftaki hali...

OZAN AKBABA VE EŞİ BUKET AKBABA

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 24 yaşındaki Yasmin'in 1. sınıftaki hali...

OZAN AKBABA VE EŞİ BUKET AKBABA

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 24 yaşındaki Yasmin'in 1. sınıftaki hali...

ÇAĞLA AYÇA ALTUNKAYA

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 24 yaşındaki Yasmin'in 1. sınıftaki hali...

MERVE DİZDAR

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