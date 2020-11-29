Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 24 yaşındaki Yasmin'in 1. sınıftaki hali...

Son hali ile geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde yerini alan Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu hastalığı ve evinde geçirdiği kaza sonucu ölümden döndü. Babasının hastalık sürecinde verdiği pozlarla zaman zaman eleştirilerin odağında yer alan 24 yaşındaki Yasmin Erbil'in çocukluk fotoğrafı dikkat çekti. İşte Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin ve ünlülerin çocukluk halleri...