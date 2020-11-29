Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 24 yaşındaki Yasmin'in 1. sınıftaki hali...
İbrahim Tatlıses ile geçtiğimiz günlerde karşımıza çıkan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bu kez kızıyla gündeme geldi. Yasmin Erbil, Instagram'dan yaptığı paylaşımla yıllar öncesine götürdü. Annesi Nergis Kumbasar ve babası Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu fotoğrafı paylaşarak 1. sınıftan bu yana dostluğu devam eden arkadaşının doğum gününü kutlayan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, çocukluk haliyle dikkat çekerken, ünlü şovmen ve eski eşinin yıllar önceki hali de sosyal medya gündeminde yerini aldı.
29.11.2020 16:39
- Son Güncelleme: 29.11.2020 17:02
Son hali ile geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde yerini alan Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu hastalığı ve evinde geçirdiği kaza sonucu ölümden döndü. Babasının hastalık sürecinde verdiği pozlarla zaman zaman eleştirilerin odağında yer alan 24 yaşındaki Yasmin Erbil'in çocukluk fotoğrafı dikkat çekti. İşte Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin ve ünlülerin çocukluk halleri...
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