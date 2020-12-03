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Mehmet Ali Erbil'den kızı Yasmin'e dekolte sansürü! Doğum gününde bir araya geldiler...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil 25. yaş gününü ailesi ile birlikte kutladı. Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin'in 25'inci doğum günü partisine katıldı. Sosyal medya hesabından yaş gününe ait fotoğraflar paylaşan Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin'in bir fotoğrafını sansürleyerek paylaşması dikkat çekti. Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil yaşam mücadelesi verirken, sosyal medya hesabından verdiği pozlarla tepki çekiyordu. İşte küçük kızının doğum gününde Mehmet Ali Erbil'in çocuklarıyla verdi pozlar...

03.12.2020 09:31 - Son Güncelleme: 03.12.2020 09:50
Mehmet Ali Erbil'den kızı Yasmin'e dekolte sansürü! Doğum gününde bir araya geldiler...

"BUGÜN BENİM PRENSİM DOĞMUŞ"
Zor günleri atlatan Erbil, kızı Yasmin, eski eşi Nergis Kumbasar ve oğlu Ali Sadi ile mutluluk fotoğraflarını "Bugün benim prensesim doğmuş" doğmuş notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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Mehmet Ali Erbil'den kızı Yasmin'e dekolte sansürü! Doğum gününde bir araya geldiler...

"BENİM DURU GÜZELİM "
Nergis Kumbasar ise kızının eski fotoğraflarının altına bu notu düştü: Benim duru güzelim, neşeli ama duyarlı,akıllı ama kibirden uzak, samimi ama sınırlarını bilen, fikrini söylemekten çekinmeyen ama karşısındakini de anlamaya gayret eden, her ortamda kendi gibi olan tweetym, 24.yaşın sana sağlık, mutluluk, başarı getirir inşallah. Daha nice yıllar tüm sevdiklerinle sağlıkla, mutlulukla hep birlikte kutlamamızı diliyorum.

Mehmet Ali Erbil'den kızı Yasmin'e dekolte sansürü! Doğum gününde bir araya geldiler...

ALİ SADİ KOCAMAN OLDU
Ablası Yasmin Erbil'i bu mutlu gününde yalnız bırakmayan 14 yaşındaki Ali Sadi'nin uzun boyu dikkat çekti. Ali Sadi'nin boyunun babasını geçtiği görüldü.

Mehmet Ali Erbil'den kızı Yasmin'e dekolte sansürü! Doğum gününde bir araya geldiler...

DEKOLTEYE SANSÜR
Mehmet Ali Erbil'in, kızı Yasmin'in bu fotoğrafını sansürleyerek paylaşması dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil'den kızı Yasmin'e dekolte sansürü! Doğum gününde bir araya geldiler...

İşte 25 yaşına giren Yasmin Erbil ve kardeşleri başta olmak üzere ve ünlülerin çocukları...

MEHMET ALİ ERBİL'İN TORUNU - TIKLA

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