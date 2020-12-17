Saat tutkunu ünlüler arasında adını sık sık duyduğumuz Hacı Sabancı, indirimden aldığı milyonluk saati ile gündeme geldi. Hacı Sabancı'nın indirimden aldığı milyonluk saati sosyal medyada olay oldu! 2017 yazından bu yana annesinin de onayladığı gelin adayı Nazlı kayı ile flört eden Sabancı, şu sıralar evlilik hazırlığında.
Şu sıralar sevgilisi Nazlı Kayı ile evlilik hazırlığı yapan Hacı Sabancı'nın geçtiğimiz aylarda satın aldığı saatin fiyatı dudak uçuklattı.
İŞTE SOSYAL MEDYANIN KONUŞTUĞU SAAT
Ünlü bir markanın sadece 700 adet ürettiği saatlerden birini alan Sabancı, toplamda 400 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 120 bin TL) ödedi.
FİYATI YÜKSELDİ
Saatin şu anda internet üzerinden satış fiyatı ise 560 bin dolar (yaklaşık 4 milyon 360 bin TL) olarak açıklandı.
BURCU ESMERSOY
Yaz aylarında çıktığı tekne tatilinden sık sık paylaşımlar yapan Burcu Esmersoy, Instagram'da paylaştığı pozunda 300 bin liralık saatini de gösterdi. Pahalı saatler takmayı seven Burcu Esmersoy daha önce de özel yapım 225 bin TL'lik saati çok konuşulmuştu.
ÖZLEM ADA ŞAHİN
Bir güzellik merkezi olan ve sosyal medyadan vergi ödemeden ürün reklamları yaparak cebini dolduran Şahin, önceki gün Instagram'da turuncu saatini de bilinçli olarak kadraja aldı. Şahin'in Richard Mille marka saatinin fiyatı ise 2 milyon TL'ydi...
Şarkıcı Berkay, geçtiğimiz aylarda 300 bin TL olan kolyesi ile gündeme gelmişti.
İşte Özlem Ada Şahin'in 2 milyon TL'lik Richard Mille marka saati...
ACUN ILICALI
Acun Ilıcalı kolunda servet taşıyor. Acun Ilıcalı'nın kolundaki kırmızı saatin fiyatı hakkında sosyal medyada "Afrika'ya göndersek açlık sorunu kalmaz" şeklinde yorumlar gelmeye başladı.
Yüzlerce siyah tişörtü olan Ilıcalı'nın, bir de hatrı sayılır derecede saat koleksiyonu olduğu biliniyor.
1 MİLYON 713 BİN 671 TL'LİK SAAT
Aksesuar olarak sadece saat kullanan Ilıcalı, bunun için paraya da kıyıyor. Ünlü markaların en özel koleksiyonlarını kolunda taşıyan Ilıcalı, son olarak toplam değeri 1 milyon 713 bin 671 TL olan Richard Mille marka kırmızı renk saat aldı.
Ilıcalı, kolundaki saatle Survivor parkurlarında yarışmalara bile katılıyor. Ilıcalı'nın saatini gören sosyal medya kulanıcıları,"Kolunda servet taşıyor", "Satıp parasını Afrika'ya göndersek açlık sorunu kalmaz'" yorumlarında bulundu.
EBRU GÜNDEŞ
Birbirinden şık tasarım kıyafetleri ve mücevherleriyle bilinen Ebru Gündeş'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarında kolundaki saat dikkat çekti.
Hürriyet'in haberin göre; Gündeş, dünyanın en pahalı saat markalarından Patek Philippe'in 'Nautilus' modelini tercih etmiş. Markanın 1976 yılında piyasaya çıkardığı tasarım, tam bir klasik ve çelik, altın ya da beyaz altın olarak satışa sunuluyor.
Kolundaki saatin çelik mi, yoksa beyaz altın mı belli olmasa da saatin fiyatı 700 bin TL civarında...
HACI SABANCI'NIN SEVGİLİSİNE HEDİYESİ
Hacı Sabancı, Nazlı Kayı'nın gönlünü almak için kesenin ağzını açtı.
260 BİN TL VERDİ
Genç işadamı, sevgilisi için Audemars Piguet marka bir saat satın aldı. Tamamı altın olan saatin fiyatı 260 bin lira.
CRISTIANO RONALDO
Zümrüt ev beyaz pırlantalı saatin değeri 6,8 milyon TL'dir.
KENAN İMİRZALIOĞLU
Kenan İmirzalıoğlu Frank Muller tercih ediyor.
ATA DEMİRER
Ata Demirer'in tercihi ise Luminor Panerai Radiomir ve Marine Automatic markalardır.
KIVANÇ TATLITUĞ
Kıvanç Tatlıtuğ bir zamanlar reklam yüzü olduğu TW Steel saatlerinden kullanıyor.
ARDA TURAN
Arda Turan, Patek Philippe'in 5130P Mecca modeline 140 bin dolar ödemiş.
OKTAY KAYNARCA
Yacht-Master II
NUSRET GÖKÇE
Patek Philippe - 150 bin dolar
Patek Philippe'in Nautilus Jumbo Gold modeli Nusret'in tercih ettiği saattir. Saatin değeri ise 330 bin TL olduğu öğrenildi.
HACI SABANCI'NIN SAATİNE GELEN YORUMLAR