1 MİLYON 713 BİN 671 TL'LİK SAAT

Aksesuar olarak sadece saat kullanan Ilıcalı, bunun için paraya da kıyıyor. Ünlü markaların en özel koleksiyonlarını kolunda taşıyan Ilıcalı, son olarak toplam değeri 1 milyon 713 bin 671 TL olan Richard Mille marka kırmızı renk saat aldı.