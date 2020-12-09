2021 yazında sosyetik aşkıyla evlenecek olan Kayı, önceki gün Instagram'da 60 TL'lik kremlerin tanıtımını yaptı. Kayı'nın, "Bu ürünlerin hepsini kullanıyorum, çok memnunum" diyerek 60 TL'lik kremleri tanıtması, alay konusu oldu.



KAYI'NIN vergi ödemeden yaptığı reklamdan sonra bazı kadınlar, kremin ciltlerinde hasar oluşturduğunu söyleyerek Nazlı Kayı'yı topa tuttu. Kadınlar, "Para için bilmediğin ürünün reklamını yapma" eleştirisi yaptı.

İŞTE O TEPKİLER

Bunu sürdükten sonra yanaklarım şişti ve her yerim isilik oldu.

Bu ürün resmen hayal kırıklığı.

Sakın almayın paranız çöpe gider.

Ürün, yüzümde yaralar meydana getirdi.

Seneye soyadın Sabancı olacak. Bu ucuz reklama gerek var mıydı?

Paraya ihtiyacın yok neden üç beş kuruş için insanların sağlığını tehlikeye atıyorsun?