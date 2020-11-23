CALIFORNIA TARZI

Alışılmış Ege mimarisinin çok dışında olan Çeşme'deki bu ultra lüks villa, çatısız mimarisi ve dikdörtgen şeklindeki tasarımıyla California tarzını andırıyor.

DEĞERİ 15 MİLYON TL

Hacı Sabancı'ya birçok lüks detayın bulunduğu deniz manzaralı lüks villanın iç ve dış dekorasyonuyla yaklaşık 15 milyon TL'ye mal olacağı konuşuluyor.