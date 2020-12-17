Yeni başalayan ve dikkatleri üzerine toplamaya başaran dizi Akrep ikinci bölümüyle Cuma akşamı Star TV ekranlarında yayınlanacak. Başrollerinde Demet Akbağ'ın yer aldığı dizinin yeni fragmanı yayınlandı ve heyecanın dozunu arttırdı. Pandemiden dolayı evde daha çok vakit geçiren ve televizyonların yayın akışlarını takip eden izleyiciler Akrep dizisi nerede çekiliyor? Akrep dizisi konusu ve oyuncuları kimler? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte hakkındaki tüm bilgiler…
AKREP 2. BÖLÜM FRAGMANI
AKREP DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
İstanbul'un Beykoz ilçesinde çekimler devam eden Akrep dizisinin, bazı sahneleri ise İstanbul'da Büyükçekmece gölünde devam ediyor. Beykoz'da bulunan eski bir kundura fabrikasının da film platosu olarak kullanıldığı ve dizinin iç mekan çekimlerinin burada yapıldığı aktarıldı. Ayrıca dizinin bazı sahnelerin de Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki dizi platolarında çekildiği kaydedildi.
AKREP DİZİSİ KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?
Düşmanını zehirlediği gibi, kendini de sokmayı bilen 'Akrep', geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor. İhanetin, lanetin, aşkın ve anneliğin savaşı ile dolu bir "Akrep" dövüşü, seyirciyi farklı bir hikayenin içine sokacak.
Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim'in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz ve Demet Gül yer alıyor.
EVRİM ALASYA KİMDİR?
Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Rahmetli Zeki Alasya ile bir akrabalığı yoktur. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.
Çimentaş Spor Kulübü'nde Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan lisanslı sporcuydu. Beş yaşındayken ritmik jimnastiğe başlayan Evrim Alasya, lise yıllarında başarılı bir ritmik jimnastikçiyken tiyatroya gönül vererek 1997 yılında bitirdiği liseden sonra Konak Belediye Tiyatrosu'nun kursuna kaydını yaptırdı. 2 yıl sonra da girdiği İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuar bölümünün ardından2003 yılında Pınar çocuk tiyatrosuyla mesleğe başladı. 2003 yılında Pınar çocuk tiyatrosunun İstanbul şubesinde görev yapmak için İstanbul'a geldi ve 2006yılına kadar çocuk tiyatrosunda çalıştı. 2006 yılından sonra da Zuhal Olcay veHaluk Bilginer tarafından 1999 yılında kurulan Oyun Atölyesi'nde çalışmaktadır.
2003 - 2005 yılları arasında "Bir İstanbul Masalı" adlı dizide küçük bir rolde oynayarak dizi oyunculuğuna başladı. Dizinin başrollerinde Mehmet Aslantuğ,Ahu Türkpençe, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Arsen Gürzap, Vahide Perçin,İsmail Hacıoğlu, Ozan Güven oynamıştı.
2010 yılında Gönülçelen dizisinin cilveli şarkıcısı "Balçiçek" rolünü canlandırırkenTuba Büyüküstün, Cansel Elçin, Onur Saylak, Günay Karacaoğlu, Ayda Aksel, İlhan Şeşen, Yasemin Çonka, Begüm Kütük Yaşaroğlu ile birlikte oynadı.
Muhteşem Yüzyıl isimli dizide 58. bölümde Nebahat Çehre'ye olan benzerliği nedeni ile onun gençliğini canlandırdı.
Evrim Alasya, 2014 yılında yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde Mete Horozoğlu, Ekin Koç, Ayça Bingöl, İlker Kızmaz ve Tolga Sarıtaş olan "Benim Adım Gültepe" dizisinde Suna karakterini canlandırmıştır.
Evrim Alasya, Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelenyönetmenliğinde başlayan "Güneşin Kızları" adlı dizide "Güneş" karakterini oynamaktadır.