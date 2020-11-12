Hacı Sabancı Nazlı Kayı ile evleniyor! İşte sosyetik çiftin düğün tarihi...
Arzu Sabancı sonunda muradına erdi. 2017 yazından bu yana flört eden sosyetenin gözde çifti Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı evlilik kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Nazlı Kayı'ya evlenme teklifi eden Hacı Sabancı'nın düğün tarihi de belli oldu. İşte sosyetenin merakla beklediği Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı düğününün detayları...
12.11.2020 09:32
- Son Güncelleme: 12.11.2020 09:46
Sosyetenin en ünlülerin evleniyor. Ha evlendi ha evlenecek derken Hacı Sabancı'dan beklenen teklif geldi. Sevgilizi Nazlı Kayı'ya evlilik teklifi eden Hacı Sabancı'nın merakla beklenen düğününün tarihi belli oldu. Sabah köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Hacı Sabancı, Nazlı Kayı çiftini kaleme aldı. İşte o yazı…
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