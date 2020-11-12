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Hacı Sabancı Nazlı Kayı ile evleniyor! İşte sosyetik çiftin düğün tarihi...

Arzu Sabancı sonunda muradına erdi. 2017 yazından bu yana flört eden sosyetenin gözde çifti Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı evlilik kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Nazlı Kayı'ya evlenme teklifi eden Hacı Sabancı'nın düğün tarihi de belli oldu. İşte sosyetenin merakla beklediği Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı düğününün detayları...

12.11.2020 09:32 - Son Güncelleme: 12.11.2020 09:46
Hacı Sabancı Nazlı Kayı ile evleniyor! İşte sosyetik çiftin düğün tarihi...

Sosyetenin en ünlülerin evleniyor. Ha evlendi ha evlenecek derken Hacı Sabancı'dan beklenen teklif geldi. Sevgilizi Nazlı Kayı'ya evlilik teklifi eden Hacı Sabancı'nın merakla beklenen düğününün tarihi belli oldu. Sabah köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Hacı Sabancı, Nazlı Kayı çiftini kaleme aldı. İşte o yazı…

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Hacı Sabancı Nazlı Kayı ile evleniyor! İşte sosyetik çiftin düğün tarihi...

Hatırlarsanız iki yıl önce, "Oğlumun sevdiğini baş tacı ederim" diyen Arzu Sabancı'nın sonunda gönlüne göre bir gelin adayı bulduğunu yazmıştım.

Hacı Sabancı Nazlı Kayı ile evleniyor! İşte sosyetik çiftin düğün tarihi...

Büyük oğlu Hacı Sabancı ile 2017 yazından bu yana flört eden Nazlı Kayı'nın gelini olmasını çok isteyen Arzu Hanım'ın bu muradı gerçekleşiyor. Hoş, çok daha önce beklediğim bu müjdeli haber önceki gün geldi.

Hacı Sabancı Nazlı Kayı ile evleniyor! İşte sosyetik çiftin düğün tarihi...

Densa Holding Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı, Nazlı Kayı'ya evlenme teklif etti. Yakınlarından öğrendiğime göre; Hacı Bey, cumartesi akşamı baş başa evde oturdukları sırada Nazlı Hanım'a evlenme teklif etmiş.

Hacı Sabancı Nazlı Kayı ile evleniyor! İşte sosyetik çiftin düğün tarihi...

Hiç beklemediği bir anda gelen teklife hem şaşıran hem de çok sevinen Nazlı Hanım, "Evet" demiş. Pandemi nedeniyle henüz bir tarih belirleyememişler ama 2021 yazında gelin-güvey olmayı planlıyorlarmış. Çok yakıştırdığım çift, umarım bir ömür mutlu olur.

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