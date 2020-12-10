Acun Ilıcalı'yı kahreden ölüm! Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, yakın arkadaşının ölüm haberiyle sarsıldı. Duyduğu derin üzüntüyü kelimelere döken Acun Ilıcalı'nın Instagram paylaşımını okuyanlar, ünlü ismin acısını paylaştı. Seda Sayan da o isimler arasında yer aldı. Ünlü televizyoncu, eski dostuna bu paylaşımla veda etti:
"GÜLEN GÖZLERİNİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM"
Arkadaşı Levent Bozkurt ile çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Ilıcalı, "İyilik delisi, güzel kalpli, benim sevgili dostum... Paylaştığımız güzellikleri, bana olan desteğini, gülen gözlerini hiç unutmayacağım. Hayatımda çok az insan için herkesin bu kadar güzel konuştuğunu duydum. O kadar güzel bir sevgi dağı bıraktın ki arkanda eminim karşılığını göreceksin... Sen benim gerçek dostumsun ve hep kalbimde yaşayacaksın" ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı'nın paylaşımını gören Seda Sayan ise "Mekanı cennet olsun" diyerek taziye dileklerinde bulundu.
LEVENT BOZKURT KİMDİR?
Emlak satış ve geliştirme işleri ile uğraşan Bozkur, Miami'de sevilen bir iş insanı olarak biliniyordu. 2010 yılından bu yana bölgede ticari işler yapan Bozkurt, emlak alanında da çalışmalar yapmıştı.
LEVENT BOZKURT ÖLÜM NEDENİ
Acun Ilıcalı'nın ABD'de yaşayan arkadaşı Levent Bozkurt, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü.
ACUN ILICALI'NIN HAYATI
Acun Ilıcalı'nın annesi İlknur ve babası Ergün Ilıcalı, Acun'un en büyük kızı Banu ile Bodrum tailinie giderken geçirdikleri trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.
ACUN ILICALI'NIN HAYATINDAKİ DÖNÜM NOKTASI DA BİR KAZAYDI...
Acun Ilıcalı ailesinin geçirdiği kaza hakkında bu şekilde açıklama yapmıştı: Kızım Banu da onların yanındaydı. Babam sakin sakin konvoyu sollarken, bir anda karşısına 180'le gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar. Annemle babam orada rahmetli olmuş. Kızım ise kurtulmuş. Sadece vücudunda 18 kırık vardı. Hepsi de iyileşebilecek kırıklardı, nitekim 4 ay sonra da eski sağlığına kavuşmuştu.
Kalbimdeki sızı hiç geçmiyor. Ben o olaydan sonra tam bir yıl evden dışarı çıkmadım. Kimseyle görüşmek, hiçbir şey yapmak istemiyordum. Hep arkadaşlarım eve geliyordu. Ben de sürekli onlarla oyun oynuyor, futbol izliyordum. Benim bu durumuma eşim daha fazla dayanamadı ve boşanmak istediğini söyledi. Ona göre benden pek bir şey olmayacaktı. Ve boşandık. Her şey o kadar üst üste gelmişti ki. Deli gibiydim... Tam dibe vurmuştum yani...
EN YAKIN ARKADAŞINI KAZADA HAYATINI KAYBETTİ
Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosikletle yaptığı kazada ise en yakın arkadaşı öldü.