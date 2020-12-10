TUĞBA KARHAN KİMDİR?



Yarışmaya İstanbul'dan katılan Tuğba Karhan, 23 yaşında ve aşçılık mezunu. Genç yarışmacı, Doya Doya Moda'ya katılma nedenini şu sözlerle açıkladı: Tarzıma, stilime güveniyorum. Burada tamamen kendimi yansıtacağımı düşünüyorum. Erkekler sadece onlar için süslendiğimizi düşünüyorlar fakat bu konuda çok yanıyorlar. Kadınlar sadece hem cinsleri için süslenir. Bence moda kadınların vücut hatlarını, iç ve dış güzelliklerini ortaya çıkarma biçimidir.