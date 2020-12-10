Her gün heyecanla izlenen Doya Doya Moda günün birincisi açıklandı. TV8'in fenomen yarışmasında büyük beden 42 ve üstü beden yarışmacılar modaya bakış açılarını yansıtmaya yeni yarışmacılarla birlikte devam ediyor. Haftanın finaline sadece bir gün kala jüriler yorumlarını, eleştirilerini yaptı ve puanlarını verdi. Peki Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Haftanın finalini yakından etkileyen günün puanlaması nasıl şekillendi? İşte 10 Aralık Perşembe Doya Doya Moda puan durumu...
10 ARALIK PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Ceren: 17
Birben: 18
Bahar: 11
Sabiha: 20
Rabia: 10
Tuğba:14
Özde: 17
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 93 puan ile Doya Doya Moda Bahar Rabia oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Birben ve Aleyna girdi. Elenen isim Aleyna oldu.
DOYA DOYA MODA CEREN KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Ceren Keskin oldu. Yarışmaya İzmir'den dahil olan Ceren Keskin, 1998 doğumlu. Sivil havacılık kabin hizmetleri mezun olan genç yarışmacı, 1 sene havalimanında çalıştıktan sonra ayrıldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde yarışmaya aday olarak gelen Ceren Keskin, Doya Doya Moda'ya başvurma nedenini şu sözlerle açıkladı: "Bakıyorum böyle, buranın hakkını tek veren isim Özde. Ben de buraya Özde'ye rakip olmaya geldim." İddialı çıkışıyla jüri üyelerinin dikkatini çeken Ceren Keskin, Doya Doya Moda'ya katılmak için 8 kilo aldığını söyledi.
TUĞBA KARHAN KİMDİR?
Yarışmaya İstanbul'dan katılan Tuğba Karhan, 23 yaşında ve aşçılık mezunu. Genç yarışmacı, Doya Doya Moda'ya katılma nedenini şu sözlerle açıkladı: Tarzıma, stilime güveniyorum. Burada tamamen kendimi yansıtacağımı düşünüyorum. Erkekler sadece onlar için süslendiğimizi düşünüyorlar fakat bu konuda çok yanıyorlar. Kadınlar sadece hem cinsleri için süslenir. Bence moda kadınların vücut hatlarını, iç ve dış güzelliklerini ortaya çıkarma biçimidir.