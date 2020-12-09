Survivor 2021'de İsmail YK bombası bu sezonun şampiyonu şimdiden belli! İsmail Yk Survivor'a mı gidiyor Acun Ilıcalı... Masterchef finalinin ardından başlaması beklenen Survivor 2021 yarışmacı kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. TV 8'in sahibi ve Survivor'ın sunucu Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından Survivor 2021'in ilk yarışmacısını açıklamıştı. Bu isim Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan Cemal Hünal'dı. O gün bugündür sessizliğini koruyan Acun Ilıcalı henüz başka bir yarışmacı açıklamasa da sosyal medyada pek çok Survivor 2021 yarışmacısı ifşa oldu bile. Ancak sosyal medyada bu kez öyle bir iddia ortaya atıldı ki herkesin ağzı açık kaldı.
Acun Ilıcalı'nın Survivor yeni sezon ilk yarışmacısı Cemal Hünal'ı açıklamasının ardından gözler yeni yarışmacılara çevrildi. Ancak sosyal medyada dolaşan bir iddia ise gündeme oturdu.
HENÜZ SADECE İDDİA AMA...
Öykü Çelik'in Survivor'a katılacağı iddiası sosyal medyayı sallamıştı.
Aşk-ı Memnu'nun 'Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor'ın yeni sezon kadrosunda yer alacak. Survivor'ın ocak ayında yayın hayatına başlaması beklenirken, oyuncu Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından, Bülent Karacakaya'nın da Survivor 2021 kadrosunda yer alacağı belirtildi.
İsmail YK Survivor'a mı gidiyor? Sosyal medyanın gündeminde bomba etkisi yaratan bu iddia İsmail YK hayranları tarafından merakla araştırılmaya başlandı.
Geçen yıl ekranlara gelen yarışmanın birincisi ise Cemal Can Seven olmuştu ve binlerce kişinin kalbinde taht kurmuştu. Barış Murat Yağcı ile finale kalan Cemal Can, en yakın arkadaşı Danla ile kupayı göklere kaldırmıştı. Ortaya atılan ve sosyal medya alemini ayağa kaldıran iddialardan birisi ise İsmail YK'ya Survivor'da yer alması için teklif götürülmesi oldu.
Uzun bir süre ismi anılmayan sevilen sanatçı en son çıkarttığı şarkılar arasında olan 'Oha' şarkısıyla tekrar gündeme oturmuştu. İsmail YK sevenleri ise Survivor'a katılacağını duyunca adeta havalara uçtu. Çok sevilen isimlerden biri olan İsmail YK Survivor'da yer alacak mı merak edilmeye başlandı.
Daha önceki yıllarda da İsmail YK'ya Survivor için teklif götürüldüğü iddia edilmişti fakat ne Acun Ilıcalı'dan ne de İsmail YK'dan bu konu il ilgili bir açıklama gelmemişti. Hayranları bu yıl da Survivor yarışmasından İsmail YK'ya teklif gelmesine sevinirken yarışmada yer alması için sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.
İddialara göre İsmail YK'nın yarışmada yer alacak olması birçok kişiyi harekete geçirdi. Bu konu hakkında henüz açıklama yapılmasa da tahminlere göre yeni sezonda İsmail YK yarışmacı kadrosunda yer alacağı söyleniliyor.Fakat iddiaların doğruluğu tartışılır boyutta çünkü Acun Ilıcalı kadroya aldığı her ismi resmi hesabından açıklıyor. Fakat İsmail YK için bir paylaşım henüz yapmadı.
Öte yandan Survivor kadrosunu oluşturan Gönüllüler ve Ünlüler takımlarında yarışacakların büyük çoğunluğu şimdiden belli oldu. Gözler Acun Ilıcalı'da...