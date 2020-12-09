Survivor 2021'de İsmail YK bombası bu sezonun şampiyonu şimdiden belli! İsmail Yk Survivor'a mı gidiyor Acun Ilıcalı... Masterchef finalinin ardından başlaması beklenen Survivor 2021 yarışmacı kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. TV 8'in sahibi ve Survivor'ın sunucu Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından Survivor 2021'in ilk yarışmacısını açıklamıştı. Bu isim Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan Cemal Hünal'dı. O gün bugündür sessizliğini koruyan Acun Ilıcalı henüz başka bir yarışmacı açıklamasa da sosyal medyada pek çok Survivor 2021 yarışmacısı ifşa oldu bile. Ancak sosyal medyada bu kez öyle bir iddia ortaya atıldı ki herkesin ağzı açık kaldı.