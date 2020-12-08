Yepyeni oyuncu kadrosu ile Sihirli Annem dizisinin çekimlerinin başladığını ifade eden Acun Ilıcalı, "Geçen Melisa'yla kahvaltıdayız, 'Sihirli Annem' seyrediyor. Eski ama çok başarılı bir dizi. Baktım, eski bölümleri nefes almadan seyrediyor. 'Madem bu kadar seviliyor, yenisini yapayım' dedim. Hemen yapımcımızı aradım, o da duyarlılık gösterdi ve şimdi çekimdeler" şeklinde konuştu.