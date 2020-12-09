TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen için ödediği parayı açıkladı! Kime inanamayınca durup durup tekrar baktı... Şelale Kadak'ın YouTube üzerinden yayınlanan 'Doğruluk mu Cesaret mi?' programına konuk olan Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8 kanalının stüdyosunda röportaj verdi.
BİN 500 KİŞİ ÇALIŞIYOR
Yeni dijital platformu 'Exxen' hakkında konuşan 51 yaşındaki televizyoncu, "Kaç kişiyi istihdam ediyorsun?" sorusuna, "Bin 500 kişi" cevabını verdi.
Ilıcalı, "Allah izin verirse çok çok güzel bir platform kuruyoruz. Yaklaşık üç aydır günde 10 saat toplantı yapıyoruz, sabahlara kadar bu işe kafa patlatıyoruz. Çok önemli isimler tekliflerimizi kabul ettiler. Bütün Türkiye'nin buluşacağı bir platform kurma peşindeyim" dedi.
YILLIK 900 MİLYON TL
Platformun fiyat politikası hakkındaki soruyu yanıtlayan Acun, "Hedefim iki versiyon yapmak. Biri reklamlı, biri reklamsız olacak. Reklamlı olanda iyi bir indirim olacak. Bizim içeriğimizin bedava olma şansı yok" şeklinde konuştu.
"Şu anda platformun içindeki içeriğin değeri yıllık 900 milyon TL civarında. 900 bin TL olduğu için 'bunu gel bedava seyret' deme şansımız yok. 'Exxen'in ücretini Türkiye'de hemen herkes ödeyebilecek."
'SİHİRLİ ANNEM' İTİRAFI
Bir döneme damgasını vuran 'Sihirli Annem' dizisinin 'Exxen' için yeni bölümlerinin çekildiğini açıklayan başarılı yapımcı, "Geçen Melisa'yla kahvaltıdayız, 'Sihirli Annem' seyrediyor.
Eski ama çok başarılı bir dizi. Baktım, eski bölümleri nefes almadan seyrediyor. 'Madem bu kadar seviliyor, yenisini yapayım' dedim. Hemen yapımcımızı aradım, o da duyarlılık gösterdi ve şimdi çekimdeler" şeklinde konuştu.
'Exxen'in ortaya çıkış hikayesini anlatan TV8'in patronu, "İçeriklere bir şey olacağını düşünmüyorum, ama mecralar değişiyor. Türkiye'de TV'deki seyirci rakamlarının çok düştüğünü görmüyoruz.
Gençlerin, küçüklerin elinde telefon, tablet görüyoruz ve bir şey seyrediyorlar. Benim amacım o cihazlara girmek. Kısa ve tempolu içerikler ve değişik bir montaj uygulayacağız" dedi.