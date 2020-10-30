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İbrahim Tatlıses'ten oğlu İdo Tatlıses ve sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye görkemli düğün! Tarih belirlendi hazırlıklar başladı

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo, üç yıllık aşkı Yasemin Şefkatli ile düğün hazırlıklarına başladı. Tarih ve mekanın belirlendiği görkemli düğünün detayları magazin gündeminde yerini aldı. Geçtiğimiz hafta aile arasında sade bir törenle nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'ye, İbrahim Tatlıses nasıl bir düğün organize ediyor? İşte detaylar...

30.10.2020 12:14 - Son Güncelleme: 30.10.2020 12:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





