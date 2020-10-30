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İbrahim Tatlıses'ten oğlu İdo Tatlıses ve sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye görkemli düğün! Tarih belirlendi hazırlıklar başladı
İbrahim Tatlıses'ten oğlu İdo Tatlıses ve sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye görkemli düğün! Tarih belirlendi hazırlıklar başladı
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo, üç yıllık aşkı Yasemin Şefkatli ile düğün hazırlıklarına başladı. Tarih ve mekanın belirlendiği görkemli düğünün detayları magazin gündeminde yerini aldı. Geçtiğimiz hafta aile arasında sade bir törenle nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'ye, İbrahim Tatlıses nasıl bir düğün organize ediyor? İşte detaylar...
30.10.2020 12:14
- Son Güncelleme: 30.10.2020 12:14
İbrahimTatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo, üç yıllık aşkı Yasemin Şefkatli ile dünyaevine giriyor. Düğün tarihleri belli olan İdo Tatlıses ile nişanlısı Yasemin Şefkatli hazırlıklara başladı.
Vuslata ermek için arayı hiç açmak istemeyen çift, düğün tarihlerini belirledi. 20 Aralık'ta hayatlarını birleştirecek olan çiftin düğün mekanları ise Haliç Kongre Merkezi.
Aile arasında nişanlanan İdo ile Yasemin Şefkatli, görkemli bir düğün yapmaya karar verdi. Haliç Kongre Merkezi'nin kapalı salonu 2 bin kişilik kapasiteye sahip. Pandemi yüzünden kapasiteyi yarıya düşürseler bile en az bin kişi mutluluklarına şahitlik edecek...
ABLASI DA KONGRE MERKEZİNDE EVLENMİŞTİ
Tatlıses'in Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde, Volkan Akkaş ile Nisan 2008'de, fuar ve kongrelere ev sahipliği yapan Hilton Convention Center'da evlenmişti.
Mekan olarak Haliç Kongre Merkezi'ni seçen İbrahim Tatlıses'in oğlunun düğünü, kızının düğününden daha kalabalık ve daha görkemli olacak.