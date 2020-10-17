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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli'yle nişanlandı
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli'yle nişanlandı
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 3 yıldır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile evlilik yolunda ilk adımı attı. İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile nişanlandı.
17.10.2020 08:58
- Son Güncelleme: 17.10.2020 08:58
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile evleniyor. Tatlıses'in yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı ortaya çıktı.
Sosyal medyayı aktif kullanan İdo Tatlıses ile sevgilisi Yasemin Şefkatli sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyorken İdo Tatlıses'den bir paylaşım geldi. Ve evlilik için ilk adımlarını attılar.
İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu İdo Tatlıses nişanlandı.
Uzun süredir birlikte olduğu Yasemin Şevkatli ile evliliğe ilk adımı attı .
İdo'nun annesi Derya Tuna, nişan haberini bu sözlerle duyurdu:
Artık bir oğlum ve bir kızım var.. Ailemize hoş geldin güzel kızım.