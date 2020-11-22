İbo Show ile ekranlara dönüş yapan İbrahim Tatlıses'in mal varlığı ağızları açık bıraktı. Uğradığı silahlı saldırı sonrası mucizevi bir şekilde hayatta kalan ve şimdilerde yeni çocuğunun doğumunu bekleyen İbrahim Tatlıses emlak zengini çıktı. 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırı sonrası tedavi görmesine rağmen bir daha asla şarkı söyleyemeyeceği iddia edilmişti Tatlıses'in. Ancak durum hiç de öyle olmadı.