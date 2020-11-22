İbo Show ile ekranlara dönüş yapan İbrahim Tatlıses'in mal varlığı ağızları açık bıraktı. Uğradığı silahlı saldırı sonrası mucizevi bir şekilde hayatta kalan ve şimdilerde yeni çocuğunun doğumunu bekleyen İbrahim Tatlıses emlak zengini çıktı. 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırı sonrası tedavi görmesine rağmen bir daha asla şarkı söyleyemeyeceği iddia edilmişti Tatlıses'in. Ancak durum hiç de öyle olmadı.
Almanya'da uzun süre fizik tedavi gören ünlü şarkıcı Tatlıses, kafasına isabet eden kurşunun etkisi ile oluşan felç sorununu büyük oranda çözmekle birlikte yıllar sonra eskisi gibi şarkı söyleyebiliyor.
Son olarak İbo Show 2. bölümde Hülya Avşar ile yaptığı düetle magazin gündemine gelen İbrahim Tatlısesi'in mal varlığı merak konusu oldu.
İBRAHİM TATLISES'İN MAL VARLIĞI
İşte İbrahim Tatlıses'in kendi kaleminden servet beyanı;
Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerinde kebap salonu,
TV binası,
Tatlıses Şirketler Grubu binası,
By Tatlısesgiyimin atölyesi ve mağazası,
Demirciköy Alarko Sitesi'nde bir villa,
Seyrantepe Oyak Sitesi'nde 3 daire,
Şanlıurfa'da 1 daire,
Şanlıurfa'da 3 dönüm arsa,
İzmir Narlıdere Folkart Evleri'nde 1 daire,
Hadımköy Günışığı konaklarında bir villa,
1 tekne,
2 sürat motoru,
2 tane Mercedes marka otomobil,
3 jeep,
1 tane limuzin,
20 tane şirket aracı,
Bodrum Bitez'de 48 daireli Tatlıses Paradıse apartları ve içinde bir villa,
Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm üzerine denize sıfır 26 odalı Golo Beach Hotel,
Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm arsa,
Kuşadası'nda 8 dönüm üzerine 6 katlı 157 odalı 314 yataklı Tatlıses Otel,
İstanbul'da 5 kebap salonu,
Uydu kanalı ve D-Smart'ta yayında olan TV kanalı,
Bir çok ilde ulusal yayın yapan Tempo TV var.