TV8'in fenomen stil yarışması Doya Doya Moda'da jürilik yapan Gülşah Saraçoğlu magazin gündeminde en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Ayrıldığı sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınına katılan ve küfürler eden modacı herkesi şoke etti. Ağızları açıkta bırakan sözleriyle gündem konusu oldu. Gülşah Saraçoğlu kimdir? Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında, sevgilisi kim? Sorularının yanıtı da en çok araştırılanlar arasında yer aldı. İşte tüm bilgiler…
GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Gülşah Saraçoğlu 1982 doğumludur. Moda sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak sektöre girmiştir.
İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.
2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır.
Dubai'de mağazası bulunmaktadır.
2010 yılında Selçuk Yentur ile evlenip 2012'de boşanmıştır. 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te boşanmıştır. 11 Ocak 2018'de ise Yentur ile nişanlanmıştır. 2011 doğumlu Aslan Yentur adında bir oğlu vardır.
Gülşah Saraçoğlu'nun iki kez ayrıldığı sevgilisi Gökhan Göz ile üçüncü kez barışması magazin gündemine düştü. Gülşah Saraçoğlu'nun 18 Eylül'de ameliyat olması, Gökhan Göz'ün de hastaneye ziyarete gitmesiyle aradaki buzlar eridi, yeniden ilişkilerine şans verdiler. Bir dargın bir barışık giden çift yine yollarını ayırdı.
GÖKHAN GÖZ KİMDİR?
Yatırımcı ve girişimci iş insanı Gökhan Göz, 1989 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Aslen Samsun Bafra'lıdır. Otomotiv ve gıda dışında inşaat ve hizmet sektörlerinde de girişimleri bulunmaktadır. Türkiye'nin Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanıdığı Gökhan Göz, Gülşah Saraçoğlu'nun evini dağıttığını gösteren videoyu paylaşması ile haber olmuştu. Olaylı bir şekilde ayrılan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ve Gökhan Göz günlerce konuşulmuştu.Arabesk'in önemli seslerinden Ferdi Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur ile görüntülenmiş, çift kameralara mutluluk pozları vermişti.