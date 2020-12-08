TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masterchef kısa bir süre önce Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiyesi ve ettiği küfürlerle gündeme gelmişti. Bunun etkileri henüz dinmeden TV 8'de ikinci bir küfür skandalı patlak verdi, bu kez adres Doya Doya Moda... Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Doya Doya Moda'nın jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu bir dargın bir barışık sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınında öyle küfürler savurdu ki görenlerin ağzı açık kaldı. Bununla yetinmeyen Gülşah Saraçoğlu üzerine bir de öyle bir açıklama yaptı ki duyanlar 'Yok artık' dedi. Uğur Yılmaz Deniz'in küfür nedeniyle diskalifiye edildiği TV 8'de, Acun Ilıcalı'nın Gülşah Saraçoğlu için nasıl bir hamle yapacağına çevirildi gözler. İşte TV 8 'deki ikinci küfür skandalının detayları...