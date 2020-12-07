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    • Magazin
    • 07.12.2020 18:14
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    • 07.12.2020 18:14
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    ? nin oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi?

    Özellikle televizyon yayın akışlarını takip eden izleyiciler ? nin oyuncuları kimler? Sorularının yanıtlarını merak ederek araştırmaya başladı. Bu akşam yayınlanacak olan unutulmaz Yeşilçam oyuncusu Kemal Sunal’ın yer aldığı film yıllar geçse de her yayınlandığında keyifle izleniyor. Peki ? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Kılıbık film konusu nedir?

    Ailecek izlenecek ve kahkahaya boğacak olan 1983 yapımı Türk komedi filmi Kılıbık filmi bu akşam yine izleyicilerle buluşacak. Her yayınlandığında aynı tatla izlenen filmin konusu ve oyuncuları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanan bilgiler arasında yer aldı. Yeşilçam'ın kült sinema yapıtları arasında gösterilen Kılıbık filminde usta oyuncular Kemal Sunal ve Nevre Sezerli izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatacak.

    KILIBIK FİLM KONUSU NEDİR?

    Kamil'in hayatı evi ve eşinden ibarettir. İşinden evine, evinden işine gidip geldiği rutin hayatında, karısı ne derse onu harfiyen yerine getirmektedir. Geçimini zor sağlayan Kamil, ev kirasını ödeyemez hale gelince kapının önüne konulmakla tehdit edilir. Ev sahibi Müslüm, Kamil'i evden çıkarmak için uğraşsa da bir türlü bunu başaramaz. Sadece karısı tarafından değil, çevresindeki insanlar tarafından da hor görülen Kamil'in hayatı, bir yanlış anlaşılma sonucu bambaşka bir hal alır.

    Kamil, yanlışlık sonucu Karabela isminde bir katil olarak tanınmaya başlar. Bu durumun duyulmasıyla da insanların Kamil'e artık başka bir gözle bakmasına neden olur. Karısı dahil mahalledekiler tarafından saygıyla karşılanan Kamil'in bu şaşalı dönemi uzun sürmez. İnsanların Kamil'e nasıl davrandığını gördükten sonra Karabela'nın ortaya çıkması, Kamil'in eski günlerine dönmesine neden olur. Ancak bir gün oğlunun dayak yediğini öğrenen Kamil, bunun bedelini ödetmek için harekete geçtiğinde yeniden kahraman ilan edilir.

    KILIBIK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

    Kemal Sunal
    Nevra Serezli
    Ali Şen
    Sümer Tilmaç
    Hüseyin Kutman
    Yadigar Ejder
    Reha Yurdakul
    Gökhan Mete

    İbrahim KurtGiray Alpan
    Muzaffer Cıvan
    Teoman Aksoy
    İhsan Gedik
    Osman Han
    Cevdet Arıkan
    Nevzat Açıkgöz
    Zafer Ergin
    Ünal Gürel
    Erdal Özyağcılar
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    Haberler Magazin Kılıbık film konusu nedir? Kılıbık filminin oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi?