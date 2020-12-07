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Masterchef Ebru Has bu gerçekle görenleri şoke etti! Masterchef'ten elenen Ebru Has meğer...

Yarışmacıların şampiyonluk önlüğü için ter döktüğü Masterchef'te yarışmacılar da adından bolca söz ettiriyor. Yarışmadaki sert duruşu ve sıklıkla girdiği polemiklerle adından söz ettiren Ebru Has yarışmaya son olarak veda eden isim oldu. Geçtiğimiz günlerde kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Ebru Has eleme sonrası gözyaşlarına boğulurken izleyiciler Ebru Has hakkında her şeyi araştırıyor. Öte yandan araştırma yapanlar Ebru Has hakkındaki bu gerçeği görünce şaştı kaldı. İşte Masterchef elemesi ve detaylar...

07.12.2020 09:25 - Son Güncelleme: 07.12.2020 09:59
Masterchef Ebru Has bu gerçekle görenleri şoke etti! Masterchef'ten elenen Ebru Has meğer...

MasterChef Türkiye'de haftanın elemesi 6 Aralık Pazar günü yapıldı. MasterChef yarışmacıları son dokunulmazlık oyununda Sushi yaptı. Tabakları en zayıf olan takımın üyelerinden biri eleme adayı gösterildi. Finale adım adım yaklaşılan MasterChef'te bu hafta bir isim daha yarışmadan elendi.

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Masterchef Ebru Has bu gerçekle görenleri şoke etti! Masterchef'ten elenen Ebru Has meğer...

MasterChef Türkiye'de 16. haftanın 3. dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Haftanın ilk 2 dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım ve 2 yarışmacısını eleme potasına gönderen kırmızı takım kıran kırana yarıştı.

Masterchef Ebru Has bu gerçekle görenleri şoke etti! Masterchef'ten elenen Ebru Has meğer...

Dokunulmazlık oyununda şefler Japon mutfağından sushi yapılmasını istedi. Kıyasıya süren mücadelenin kazananı mavi takım oldu. Bir oyuncu fazlası bulunan mavi takım bu avantajı iyi kullandı ve haftayı namağlup kapattı.

Masterchef Ebru Has bu gerçekle görenleri şoke etti! Masterchef'ten elenen Ebru Has meğer...

Bu dokunulmazlık oyununu da kaybeden kırmızı takım yarışmacılarının tamamı eleme finali oynamak zorunda kaldı. Kırmızı takımda yer alan Serhat, Eray ve Ebru, eleme oyunu finalinde karşı karşıya geldi. Mehmet şefin hazırladığı Karides-Tarhana Crumble yemeğini yapmaya çalıştı.

Masterchef Ebru Has bu gerçekle görenleri şoke etti! Masterchef'ten elenen Ebru Has meğer...

Şeflerin yaptığı oylama sonucu potadan ilk çıkan isim Serhat oldu. Eray ve Ebru arasında kalan şefler bu hafta elenen isim Ebru olarak açıkladı. Yarışmaya veda eden Ebru gözyaşlarına boğuldu.

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