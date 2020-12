Haberler Galeri Magazin Masterchef Ebru Has bu gerçekle görenleri şoke etti! Masterchef'ten elenen Ebru Has meğer...

Masterchef Ebru Has bu gerçekle görenleri şoke etti! Masterchef'ten elenen Ebru Has meğer...

Yarışmacıların şampiyonluk önlüğü için ter döktüğü Masterchef'te yarışmacılar da adından bolca söz ettiriyor. Yarışmadaki sert duruşu ve sıklıkla girdiği polemiklerle adından söz ettiren Ebru Has yarışmaya son olarak veda eden isim oldu. Geçtiğimiz günlerde kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Ebru Has eleme sonrası gözyaşlarına boğulurken izleyiciler Ebru Has hakkında her şeyi araştırıyor. Öte yandan araştırma yapanlar Ebru Has hakkındaki bu gerçeği görünce şaştı kaldı. İşte Masterchef elemesi ve detaylar...

07.12.2020 09:25 - Son Güncelleme: 07.12.2020 09:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ