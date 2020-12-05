TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masterchef'te finale çok kısa bir süre kala heyecan tavan yapmış durumda. Yarışmacıların 'Masterchef' olmak için ter döktüğü yarışma bu sezon ifşalardan çok çekti. Elenecek yarışmacıların, yedekten gelen yarışmacıların hatta diskalifiyenin bir ifşa olduğu yarışma için Acun Ilıcalı bir operasyon yürütmüş ve sosyal medyay bilgi sızdıran o kişiyi yakalamıştı. Bunun ardından ifşa yapan sosyal medya hesapları sessizliğe gömülmüştü. Ancak kendini Masterchef Kahini olarak adlandıran bir hesap yeniden ifşa bombasını patlattı ve bu hafta Masterchef'ten kimin eleneceğini açıkladı. Peki bu doğru mu? Bunu bilmenin tek yolu ise elemeyi izlemek olacak. İşte ifşa olduğu iddia edilen o isim.
Her hafta bir yarışmacının elendiği bu yarışmada sular asla durulmuyor. Birbirinden sert 3 şefin imzalı menülerini yapmaya çalışan yarışmacılar birbirleriyle kıyasıya rekabet ediyor. Masterchef Kahinin açıklamalarında ise Barbaros her ne kadar sevilmeyen bir yarışmacı olsa da yarışmada büyük reyting getirdiği için yarışmanın son demlerine kadar yer alacağı belirtiliyor.
Masterchef Kahini olarak bilinen isim ise bu hafta elenecek olan yarışmacının ismini sonunda duyurdu. Yarışmanın köklü isimlerinden olan ve binlerce fanı bulunan o isim yarışmadan elenirse büyük bir yankı uyandıracak gibi duruyor.
Masterchef Kahininin açıklamalarına göre ise bu hafta ekranlara ve hayallerine veda edecek olan isim Ebru oldu. Ebru, yarışmaya ilk katıldığı günden beri çok başarılı tabaklar çıkarmış ve eleme potasından yüzlerce kez kurtulmuştu. Fakat Masterchef Kahinin açıklamalarına göre bu hafta eleme potasından kurtulamayacak olan isim Ebru olacak.
Masterchef Kahini ise duyurduğu ve bir saat sonra paylaşımını yok ettiği o açıklamalarda şu sözlere yer verdi. "Sevgili Masterchef izleyenleri hepinize selamlar. Bugün sizlere Masterchef yarışmasından elenecek ismi açıklamak için uzun bir araştırma yaptım ve sonunda bu karara vardım. Bildiğiniz üzere yarışmanın eleme sistemi değişti. Hepimiz neden değiştiğini gayet iyi biliyoruz.
Kısaca sizlere bu hafta Sefa ve Ebru'nun eleme potasına gireceğini ve eleme potasından kurtulamayacak ismi açıklamak istedim. Bu hafta yarışmaya veda edecek kişi, en azından bu hafta için, Sefa olmayacak. Yarışmaya veda edecek isim sizin de tahmin ettiğiniz üzere Ebru olacak. İyi şanslar Ebru. Yolun açık olsun…"
Masterchef Kahini adı verilen o ismin bu paylaşımından yaklaşık bir saat sonra hem paylaşımını sildiği hem de hesabını kapattığı ortaya çıktı. Çıkan iddialara göre ise Masterchef Kahinin Acun Medya içerisinde çalışan bir kişi olduğu belirtilmişti. Hatta bu kişinin kameraman olduğu bile iddia edilmişti fakat ne Acun Ilıcalı'dan ne de Acun Medya'dan bunu doğrular nitelikte bir paylaşım yapılmadı.
MASTERCHEF EBRU HAS KİMDİR?
28 yaşındaki Ebru Has, aslen Düzce Akçakocalıdır. İlkokulda profesyonel voleybol hayatının başlangıcını yapan Ebru Has, Eczacıbaşı'nda voleybola başlamış; ardından yıllarca FMV Işık Okulları ve İBB Spor Kulübü'nde ter dökmüştür.
Doğa Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi'nde Radyo Televizyon Teknolojisi'ni bitiren Has, bunun akabinde Kadir Has Üniversitesi İstanbul Culinary İnstitute Aşçılık kursunda eğitimlerini tamamladıktan sonra Moevenpick Hotel'de staj yapmıştır.
Stajının ardından 1 yıl Wyndham Grand Levent Hotel'de çalışan Ebru Has, Emirgan'da La Boom adlı restaurantta çalışma hayatına devam etmiştir. Bu sırada yeni bir karar alarak Malta'ya giden ve 6 ay İngilizce eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye geri dönen Has, Türkiye'ye dönmesinin ardından İstanbul Balat Cafe Restaurantta Executive Chef olarak görev almıştır.
Bu görevin ardından bir yıl kadar da Bursa'da Asmadan Enoteca Bistro'da çalıştıktan sonra, Ayvalık Mado'da Executive Chef olarak çalışma hayatına devam etmiştir.