TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masterchef'te finale çok kısa bir süre kala heyecan tavan yapmış durumda. Yarışmacıların 'Masterchef' olmak için ter döktüğü yarışma bu sezon ifşalardan çok çekti. Elenecek yarışmacıların, yedekten gelen yarışmacıların hatta diskalifiyenin bir ifşa olduğu yarışma için Acun Ilıcalı bir operasyon yürütmüş ve sosyal medyay bilgi sızdıran o kişiyi yakalamıştı. Bunun ardından ifşa yapan sosyal medya hesapları sessizliğe gömülmüştü. Ancak kendini Masterchef Kahini olarak adlandıran bir hesap yeniden ifşa bombasını patlattı ve bu hafta Masterchef'ten kimin eleneceğini açıkladı. Peki bu doğru mu? Bunu bilmenin tek yolu ise elemeyi izlemek olacak. İşte ifşa olduğu iddia edilen o isim.