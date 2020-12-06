Haberler Galeri Magazin Masterchef'in sempatik eski ismi Walison Fonseca'nın boyu kadar kızı var! Amaya'yı görenler şaşıp kaldı...

Masterchef'in sempatik eski ismi Walison Fonseca'nın boyu kadar kızı var! Amaya'yı görenler şaşıp kaldı...

Walison Fonseca Masterchef 2020'nin sempatik yarışmacısı olarak hafızalara kazındı. Daha önce ilk 16 eleme turunda yarışmaya veda eden ve tekrar döndükten sonra tamamen Masterchef'ten ayrılan yarışmacı Walison Fonseca, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Kızı Amaya'yı özlediğini ifade eden bir paylaşımda bulunan Walison herkesi şaşırttı. Amaya, neredeyse Walison'ın boyunda...İşte evli ve bir çocuk babası olan Masterchef eski yarışmacısı Walison Fonseca'nın kızı ve ünlü isimlerin çocukları...

06.12.2020 18:25 - Son Güncelleme: 06.12.2020 18:30
Masterchef'in sempatik eski ismi Walison Fonseca'nın boyu kadar kızı var! Amaya'yı görenler şaşıp kaldı...

WALISON FONSECA KİMDİR?

Brezilyalı, Santos Sao Paulo doğumlu ve 35 yaşında. 18 yılı oyuncu ve model kariyerinde uluslararası alanda başarılı işler yapmış. Meksika, ABD (Miami, NYC, Los Angeles), İtalya (Milano), Kore ve diğerleri gibi 4'ten fazla ülkede yaşamış.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef'in sempatik eski ismi Walison Fonseca'nın boyu kadar kızı var! Amaya'yı görenler şaşıp kaldı...

Portekizce, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve orta düzeyde Türkçe olmak üzere beş biliyor. "Dünyada uzun yıllar sonra Malta adasında bir işim vardı ve bu işten sonra Türkiye'yi tanımaya ilgi duydum, kısa süre sonra İstanbul'a aşık oldum ve burada yaşamaya karar verdim. Türk kültürünü seviyorum çünkü burada kendimi evimde hissediyorum." diyen Walison Melisa Pınar ile evli.

Masterchef'in sempatik eski ismi Walison Fonseca'nın boyu kadar kızı var! Amaya'yı görenler şaşıp kaldı...

Boyu kadar bir kızı olan Walison, Instagram paylaşımıyla herkesi şaşırttı. İşte 11 yaşındaki kızını özleyen Walison başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Masterchef'in sempatik eski ismi Walison Fonseca'nın boyu kadar kızı var! Amaya'yı görenler şaşıp kaldı...

KİBARİYE'NİN KIZI BİRGÜL KÜÇÜKBALÇIK

Masterchef'in sempatik eski ismi Walison Fonseca'nın boyu kadar kızı var! Amaya'yı görenler şaşıp kaldı...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hadise son halini paylaştı! Koronavirüse yakalanan ve karantinada olan 35 yaşındaki Hadise çöktü...
Hadise son halini paylaştı! Koronavirüse yakalanan ve karantinada olan 35 yaşındaki Hadise çöktü...