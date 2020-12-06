Masterchef'in sempatik eski ismi Walison Fonseca'nın boyu kadar kızı var! Amaya'yı görenler şaşıp kaldı...
Walison Fonseca Masterchef 2020'nin sempatik yarışmacısı olarak hafızalara kazındı. Daha önce ilk 16 eleme turunda yarışmaya veda eden ve tekrar döndükten sonra tamamen Masterchef'ten ayrılan yarışmacı Walison Fonseca, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Kızı Amaya'yı özlediğini ifade eden bir paylaşımda bulunan Walison herkesi şaşırttı. Amaya, neredeyse Walison'ın boyunda...İşte evli ve bir çocuk babası olan Masterchef eski yarışmacısı Walison Fonseca'nın kızı ve ünlü isimlerin çocukları...
Portekizce, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve orta düzeyde Türkçe olmak üzere beş biliyor. "Dünyada uzun yıllar sonra Malta adasında bir işim vardı ve bu işten sonra Türkiye'yi tanımaya ilgi duydum, kısa süre sonra İstanbul'a aşık oldum ve burada yaşamaya karar verdim. Türk kültürünü seviyorum çünkü burada kendimi evimde hissediyorum." diyen Walison Melisa Pınar ile evli.