Doya Doya Moda haftanın ilk gününde jüriler eleştirilerini yaptı, puanlarını verdi. Hem heyecanlı, hem eğlenceli hem de gergin anların yaşandığı yarışmada günün puanlaması nasıl şekillendi? 7 Aralık Pazartesi Doya Doya Moda puan durumu belli oldu, böylelikle Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı da açıklandı. Cuma günü haftanın finalinde elenen yarışmacının ardından yeni yarışmacıyla devam eden Doya Doya Moda'daki puan durumunu haberimizde bulabilirsiniz.
7 ARALIK PAZARTESİ DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Ceren: 15
Birben: 11
Sabiha: 13
Rabia: 6
Tuğba:6
Özde: 11
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 93 puan ile Doya Doya Moda Bahar Rabia oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Birben ve Aleyna girdi. Elenen isim Aleyna oldu.
DOYA DOYA MODA SABİHA KİMDİR?
Doya Doya Moda 2. Sezon yarışmacılarından Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, 1996 yılında dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan ancak aslen Rizeli olan Rümeysa, çiğ köfte dükkanı işletiyor.
Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, daha önce evlenip boşanmış ve bu evlilikten bir çocuğu var.
Yaşadıkları nedeniyle zaman zaman duygusal anlar yaşayan Sabiha, 'Erkek arkadaş ile ilk buluşma' konseptinde duygusal anlar yaşamış ve şunları söylemişti. "Eşimden çok kısa bir süre önce ayrıldım, bekar bir anneyim. Kötü bir şekilde ayrılmadık, sadece anlaşamıyorduk. Bitirmenin en doğrusu olduğuna karar verdik. Yarışmaya çocuğum için katıldım, tek başıma annelik nasıl yaparım, bunu göstermek için yarışmaya katıldım"