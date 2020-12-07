Serenay Sarıkaya yeni evi için kolları sıvadı! Serenay Sarıkaya da ileride Kaz Dağları'na yerleşmek için ilk adımı attı ve Ayvacık'ın bir köyünden 1.5 dönümlük arsa satın aldı.
Alpler'den sonra oksijen oranı en yüksek bölge olan Kaz Dağları'nda her fırsatta tatil yapan Sarıkaya, şimdi burada ev sahibi olmak için kolları sıvadı.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Sarıkaya, Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra annesiyle birlikte soluğu Kaz Dağları'nda almış.
Gönlüne göre bir arsa bulan Sarıkaya, şimdilerde hayalindeki evin projesini çizdirmekle uğraşıyormuş.
Her detayla bizzat ilgilenen güzel oyuncu, önümüzdeki yazı kendi evinde geçirmek istiyormuş.
İlk olarak merhum oyuncu Tuncel Kurtiz'in yerleştiği Ayvacık, sonrasında birçok ünlü oyuncuyu buraya çekti. Sarıkaya'nın da menajeri olan Ayşe Barım'ın da buradan ev sahibi olmasıyla bölge, Halit Ergenç gibi birçok oyuncunun uğrak noktası oldu.
Kasım ayında denize giren Sarıkaya tatilden fotoğraflar paylaşmayı da ihmal etmedi. Cem Yılmaz'la bir küs bir barışık devam eden ilişkilerini noktalayan Serenay Sarıkaya soluğu tatilde aldı.
Tatil fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan 29 yaşındaki oyuncu, fotoğraflarına "Karantina" notunu düştü.Sarıkaya'nın bir paylaşımı ise kafaları karıştırdı.
Sarıkaya, eski sevgilisi Kerem Bürsin ile olan ilişkisi sırasında giydiği bornozuyla sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.
Oyuncunun bu hareketi, sosyal medyada hayranları tarafından "Kerem Bürsin'le barıştı" olarak yorumlandı.
Çıkan bu iddiaların üzerine Serenay Sarıkaya bir fotoğraf paylaşarak son noktayı koydu.Oyuncu paylaşımında "Arkadaşlar hakikaten bıktım bu abuk sabuk haberlerden. Bu bir bornoz markası isteyen herkes edinebilir. Daha neler" ifadelerini kullandı.
Sarıkaya daha sonra ise arkadaşı Seda Çeliktürk'e tatilde çekilen bir fotoğrafını paylaştı.