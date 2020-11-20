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Serenay Sarıkaya denizden paylaştı ilk yorum tatil arkadaşından! 'Gülen gözlerin hiç solmasın'

Cem Yılmaz ayrılığının ardından kız arkadaşlarıyla tatile çıkan Serenay Sarıkaya'nın tatil fotoğrafları, 'Kerem Bürsin ile barıştı mı?' şeklinde yorumlara neden olmuştu. Tatilden yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Sarıkaya, denizden paylaşımda bulundu. Tekneden gökkuşağını çeken Serenay Sarıkaya'nın makyajsız haline beğeni yağdı. Kısa sürede takipçilerinin dikkatini çeken fotoğraflara ilk gelen yorum, zaman zaman birlikte tatile çıktığı fotoğrafçı arkadaşından geldi.

20.11.2020 16:46 - Son Güncelleme: 20.11.2020 16:54
Serenay Sarıkaya denizden paylaştı ilk yorum tatil arkadaşından! 'Gülen gözlerin hiç solmasın'

Cem Yılmaz aşkından sonra tatile çıkan Serenay Sarıkaya, tekneden paylaştığı makyajsız fotoğraflarıyla beğeni yağmuruna tutuldu. Sarıkaya'ya ilk yorum ise zaman zaman birlikte tatil yaptığı fotoğrafçı arkadaşı Burcum Baygut'tan geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serenay Sarıkaya denizden paylaştı ilk yorum tatil arkadaşından! 'Gülen gözlerin hiç solmasın'

Baygut, arkadaşına 'Gülen gözlerin hiç solmasın' derken Serenay Sarıkaya'nın makyajsız halini beğenen hayranlarından da kısa sürede yorum yağmaya başladı. İşte Serenay Sarıkaya ve ünlülerin makyajsız halleri...

Serenay Sarıkaya denizden paylaştı ilk yorum tatil arkadaşından! 'Gülen gözlerin hiç solmasın'

SİNEM KOBAL

.Sinem Kobal, yazın son günlerinden bir fotoğrafını yayınladı. "Bu nasıl güzellik" diye yorum yapan takipçiler, ünlü oyuncuya birçok iltifatta bulundu.

Serenay Sarıkaya denizden paylaştı ilk yorum tatil arkadaşından! 'Gülen gözlerin hiç solmasın'
Serenay Sarıkaya denizden paylaştı ilk yorum tatil arkadaşından! 'Gülen gözlerin hiç solmasın'

HADİSE

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