Serenay Sarıkaya denizden paylaştı ilk yorum tatil arkadaşından! 'Gülen gözlerin hiç solmasın'
Cem Yılmaz ayrılığının ardından kız arkadaşlarıyla tatile çıkan Serenay Sarıkaya'nın tatil fotoğrafları, 'Kerem Bürsin ile barıştı mı?' şeklinde yorumlara neden olmuştu. Tatilden yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Sarıkaya, denizden paylaşımda bulundu. Tekneden gökkuşağını çeken Serenay Sarıkaya'nın makyajsız haline beğeni yağdı. Kısa sürede takipçilerinin dikkatini çeken fotoğraflara ilk gelen yorum, zaman zaman birlikte tatile çıktığı fotoğrafçı arkadaşından geldi.
20.11.2020 16:46
- Son Güncelleme: 20.11.2020 16:54
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