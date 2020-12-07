Bade İşçil'den aşı açıklaması! "Riske giremem, yaptıracağım..."

"BİZİM İŞİMİZDE MASKE YOK"

Temassız kalabildiğince kendimi korumaya çalışacağım, risk almamayı tercih ederim. Riskin olduğu bir sektördeyim insan içinde çalışıyorum, bir de bizim işimizde maske de yok öyle bir çekim şansımız da olmadığı için herhalde o sektöre de özellikle aşılama yapacaklardır." dedi.