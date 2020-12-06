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    • 06.12.2020 23:24
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    • 06.12.2020 23:34
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    175. bölüm fragmanı yayında! 'in sözleri damga vurdu: "O masada yanlış yaparsan, bunun bedelini ağır ödersin!"

    175. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde ortalık karışıyor. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanına 'nin "O masada yanlış yaparsan, bunun bedelini ağır ödersin!" sözleri damga vurdu.

    EDHO 175. bölüm fragmanı yayınlandı.

    ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanına Hızır Çakırbekli'nin "O masada yanlış yaparsan, bunun bedelini ağır ödersin!" sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU
    Alpaslan Çakırbeyli'nin Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla dengeler değişir. Yaman Korkmaz, Çakırbeylilere iyiden iyiye bilenir. Hızır Çakırbeyli, her zamanki gibi kurduğu oyundan açık vermez.

    Kendisine karşı gelen yeğeni Alpaslan'ın, Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla bir yandan gurur duyan Hızır Reis, bir yandan da hayatından endişe eder.

    Hızır Çakırbeyli abisinin emaneti canından çok sevdiği Alpaslan'ın hayatından endişe ederken Bahar Sincanlı'yla başlayan gönül ilişkisi yüzünden ortalık karışır.

    Çocukluk arkadaşı Ömür'ün Bahar'ı yok etme planından sonra Bahar'ı yanından ayırmayan Hızır, oğlu Hızır Ali'nin kendisinden uzaklaşmasına neden olur. Hızır Reis, Hızır Ali'nin de Alpaslan gibi kendi başına kararlar vererek hayatını riske atmak istemez.
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    Haberler Magazin EDHO 175. bölüm fragmanı yayında! Hızır Reis'in sözleri damga vurdu: "O masada yanlış yaparsan, bunun bedelini ağır ödersin!"