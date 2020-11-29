Bir süredir ekranlarda görünmeyen ama Cem Yılmaz ile olaylı başlayan aşkı ile magazin gündeminden hiç düşmeyen Serenay Sarıkaya'yı kızdırdılar. Serenay Sarıkaya, kendisiyle ilgili ortaya atılan 'Evli bir kulüp başkanıyla aşk yaşıyor' şeklindeki iddialara sessiz kalmadı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bu söylentileri ortaya atan köşe yazarından şikayetçi oldu.