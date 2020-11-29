Cem Yılmaz ayrılığının ardından Serenay Sarıkaya tatil fotoğrafları ile dikkat çekmişti. Instagram'dan fotoğraflar paylaşan Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin ile yeniden aşk yaşadığı dedikodularının patlaması ve verdiği yanıt ile günlerce konuşulan oyuncu Serenay Sarıkaya bir kez daha sessizliğini bozdu.
Defne Samyeli ile Cem Yılmaz aşkını bitiren kadın olarak gösterilen Serenay Sarıkaya sürpriz birlikteliğine geçtiğimiz haftalarda nokta koymuştu. Karantina dönemine birbirlerinden hiç ayrılmayan çiftin aşkı Atina'da objektiflere yakalanmalarıyla ortaya çıkmıştı.
Bir süredir ekranlarda görünmeyen ama Cem Yılmaz ile olaylı başlayan aşkı ile magazin gündeminden hiç düşmeyen Serenay Sarıkaya'yı kızdırdılar. Serenay Sarıkaya, kendisiyle ilgili ortaya atılan 'Evli bir kulüp başkanıyla aşk yaşıyor' şeklindeki iddialara sessiz kalmadı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bu söylentileri ortaya atan köşe yazarından şikayetçi oldu.
İTİBAR DAVASI
Sarıkaya, kişiliğinin ve itibarının zedelendiğini, psikolojik olarak travma yaşadığını belirterek 50 bin lira tazminat talep etti.
Kasım ayında denize giren Sarıkaya tatilden fotoğraflar paylaşmayı da ihmal etmedi.Cem Yılmaz'la bir küs bir barışık devam eden ilişkilerini noktalayan Serenay Sarıkaya soluğu tatilde aldı.
Tatil fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan 29 yaşındaki oyuncu, fotoğraflarına "Karantina" notunu düştü.Sarıkaya'nın bir paylaşımı ise kafaları karıştırdı.
Sarıkaya, eski sevgilisi Kerem Bürsin ile olan ilişkisi sırasında giydiği bornozuyla sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.
Oyuncunun bu hareketi, sosyal medyada hayranları tarafından "Kerem Bürsin'le barıştı" olarak yorumlandı.
Çıkan bu iddiaların üzerine Serenay Sarıkaya bir fotoğraf paylaşarak son noktayı koydu.Oyuncu paylaşımında "Arkadaşlar hakikaten bıktım bu abuk sabuk haberlerden. Bu bir bornoz markası isteyen herkes edinebilir. Daha neler" ifadelerini kullandı.