Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı iddia edilen Saadet Özsırkıntı yanıtı! Aralarında 17 yaş fark var...

AŞK İDDİALARINA YANIT VERDİ

Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden bir metin paylaşan sunucu, "Yaşadığımız bu zor günlerde bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak benim için inanın çok üzücü" dedi.

Özsırkıntı, sözlerine "Doğru... Oyuna gittim, kendisini daha önceden işim gereği tanıyorum; kulisine de uğradım. Her selamlaştığım aşka evrilmesin. Yanlış veya yalan bilgilerle hele ki ağzımdan çıkmış gibi gündem yaratılmasın lütfen sizden ricamdır" diye devam etti.