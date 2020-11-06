Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı iddia edilen Saadet Özsırkıntı yanıtı! Aralarında 17 yaş fark var...
10 ay devam eden ilişkilerini bitirdiklerini geçtiğimiz günlerde açıklayan Cem Yılmaz'ın, kendisinden yaşça küçük Saadet Özsırkıntı ile kuliste flört ettiği iddia edilmiş, ardından ilk açıklama Acun Ilıcalı'nın programları ile tanınan sunucu Saadet Özsırkıntı'dan gelmişti. Magazin gündeminde yer alan iddiaların ardı arkası kesilmedi. Önceki akşam Etiler'de görüntülenen Serenay Sarıkaya'ya eski sevgilisi Cem Yılmaz - Saadet Özsırkıntı yakınlaşması ve sonrasında Özsırkıntı'nın sosyal medya hesabından kendisini takipten çıkardığı iddiası soruldu. Sarıkaya, "Ben kendisini zaten takip etmiyordum. Hepinize kolay gelsin" diyerek mekandan ayrıldı. Son olarak Cem Yılmaz da kendisinden yaşça küçük Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi. Ancak Cem Yılmaz'ın takipçisinin yorumuna verdiği yanıt görenleri şoke etti.
AŞK İDDİALARINA YANIT VERDİ
Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden bir metin paylaşan sunucu, "Yaşadığımız bu zor günlerde bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak benim için inanın çok üzücü" dedi.
Özsırkıntı, sözlerine "Doğru... Oyuna gittim, kendisini daha önceden işim gereği tanıyorum; kulisine de uğradım. Her selamlaştığım aşka evrilmesin. Yanlış veya yalan bilgilerle hele ki ağzımdan çıkmış gibi gündem yaratılmasın lütfen sizden ricamdır" diye devam etti.
SAADET ÖZSIRKINTI TAKİPTEN ÇIKTI MI?
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile ayrılık soruları üzerine ise "Arkadaşlar sonra konuşuruz, teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki güzele, Cem Yılmaz ile sunucu Saadet Özsırkıntı'nın yakınlaştığı iddiası sonrası Özsırkıntı'nın sosyal medya hesabından kendisini takipten çıkardığı iddiası da soruldu.