Serenay Sarıkaya evinden doktor çıkarken görüntülendi! Cem Yılmaz'la ayrılan Serenay Sarıkaya...
Önceki gün Cem Yılmaz'dan gelen ayrılık açıklamasının ardından merak edilen Serenay Sarıkaya ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde göğsüne silikon taktırdığı ve bu operasyonu gerçekleştirmek için Seray Kaya kod adını kullandığı iddia edilen 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın evine, doktoru geldi. 1 saat evinde kalan doktoru yolcu ederken görüntülenen oyuncu, soruları cevapsız bıraktı.
27.10.2020 12:57
- Son Güncelleme: 27.10.2020 13:24
HASTANENİN ARACIYLA GELDİ
Önceki gün bir doktor, hastanenin aracıyla Serenay Sarıkaya'nın evine geldi. Ünlü oyuncuyu muayene eden doktor, 1 saat süren görüşmenin ardından evden ayrıldı. Serenay Sarıkaya doktora aracına kadar eşlik etti. Bahçede köpeğiyle birlikte görüntülenen oyuncu, sorulara yanıt vermedi. Sarıkaya, arkası dönük şekilde muhabirlere el sallayarak evine döndü.
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