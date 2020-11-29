Bodrum'da 20 milyon lira ödeyerek 2 süper lüks villa aldığı haberleri ile gündemden düşmeyen 68 yaşındaki Bülent Ersoy; mal varığı, estetiksiz hali, villaları derken şimdi de açıklamalarıyla dikkat çekti. Koronavirüs dönemini yatırım fırsatına çeviren Bülent Ersoy Bodrum'dan 20 milyon lira ödeyerek 2 süper lüks villa satın almıştı. Diva basına yeni yıl ve villaları için alışveriş yaparken yakalandı.
Ünlü sanatçı, öğlen vakti yardımcısıyla birlikte gittiği AVM'den akşam saatlerinde ayrıldı. Beymen'e giren ve Bodrum'daki yeni evi için dekoratif objeleri, süs eşyalarını inceleyen Ersoy'un alışverişi tam 6 saat sürdü.
Bülent Ersoy, satın aldığı Bodrum'daki süper lüks iki villanın tadilat işleri için iki aylığına ünlü tatil beldesine gideceğini söyledi. 400 bin TL değerindeki çantasıyla kombin yaparak tepeden tırnağa kırmızılara bürünen Bülent Ersoy, iki elindeki ve boynundaki devasa tektaş pırlantalarıyla kürk provası yaptı.
"VİLLALARI TEFTİŞE GİDİYORUM"
Hem doğa ile iç içe olmak hem de yeni aldığı ev villaların tadilat işlemleri için Bodrum'a gideceğini de sözlerine ekleyen Bülent Ersoy, "Hafta sonu Bodrum'a gidiyorum, iki ay orada kalacağım. Aldığım iki villanın içerisini yaptıracağım, gözümle görmem, yerinde teftiş etmem lazım. 'Bunu beğenmedim' deyip, tekrar kırdırıp, yaptırabilirim. Vıdıvıdıcıyımdır adamlar inşallah kaçmaz. İstanbul'da pek şey yapmıyorum, hava alayım, ayağımı toprağa basayım istiyorum, bütün çam ağaçları her yer" diye konuştu.
"ASGARİ ÜCRETLİLERE ÜZÜLÜYORUM"
Bülent Ersoy, pandemi döneminde sahne alamayan pek çok sanatçının maddi kayıp yaşadığının hatırlatılması üzerine, asgari ücretli geçinmek zorunda olanlara üzüldüğünü söyleyip, şöyle devam etti; "Hazıra dağ dayanmaz diye bir tabir vardır ama yatırımın durumuna bağlı... Dayanma gücü falan onu bilemiyorum zor tabii. İnsanlar için de çok üzülüyorum. Bir dengesizlik oluyor. Tabii ki belli bir kazancı olan insan, asgari ücretle çalışanla bir olmayabilir ama bu kadar uçurum, onu anca çeken bilir."
ÜZERİNDE SERVET TAŞIYOR
Bülent Ersoy'un iki elindeki devasa tektaş yüzükler ile boynundaki pırlanta kolyenin fiyatının yaklaşık 10 milyon TL, çantasının ise 400 bin TL olduğu olduğu öğrenildi.