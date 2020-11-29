

"ASGARİ ÜCRETLİLERE ÜZÜLÜYORUM"

Bülent Ersoy, pandemi döneminde sahne alamayan pek çok sanatçının maddi kayıp yaşadığının hatırlatılması üzerine, asgari ücretli geçinmek zorunda olanlara üzüldüğünü söyleyip, şöyle devam etti; "Hazıra dağ dayanmaz diye bir tabir vardır ama yatırımın durumuna bağlı... Dayanma gücü falan onu bilemiyorum zor tabii. İnsanlar için de çok üzülüyorum. Bir dengesizlik oluyor. Tabii ki belli bir kazancı olan insan, asgari ücretle çalışanla bir olmayabilir ama bu kadar uçurum, onu anca çeken bilir."