Survivor'dan sonra aşkı bulan Damla Can ve yakışıklı oyuncu sevgilisi Tolga Mendi ile aynı evde. 'Survivor' yarışmasıyla yıldızı parlayan Damla Can ile 8 aydır sevgili olan oyuncu Tolga Mendi, ilişkilerini farklı bir boyuta taşıyarak aynı eve taşındı. İkilinin aşkı ilk kez Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken belgelenmişti.
Hürriyet'in haberine göre; ekranların sevilen oyuncusu Tolga Mendi, 8 aydır birlikte olduğu sevgilisi Damla Can'la aynı eve taşındı. Katıldığı 'Survivor' yarışmasıyla tanınan Damla Can, İzmir'de yaşadığından ilişkilerini mesafeli olarak sürdüren çift, kendileri için büyük bir adım atarak birlikte yaşamaya karar verdi.
İlk kez nisan ayında Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken görülen sevgililer, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Birbirlerine 'Aşkım' diye hitap eden sevgililerden Mendi, "Rica ediyorum, lütfen o fotoğrafları yayınlamayın" demişti.
Spor eğitmenliği yapan ve güçlü sosyal medyası sayesinde influencer olarak da aranılan bir yüz olan Damla Can, bundan böyle kariyerine İstanbul'da devam edecek. Yeni dizi projesine başlayan Mendi ise şu sıralar iki heyecanı yaşamanın keyfini sürüyor...
TOLGA MENDİ KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?
23 Mart 1993 tarihinde Türkiye'nin İzmir şehrinde dünyaya gelmiştir. İsmail Safa Özler Almanca Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nde okumaya başlamıştır.2 dönem oyunculuk eğitimi alan Tolga Mendi, Show TV'de Acı Aşk dizisinde yer almıştır. Tanınması ise Show TV'de yayın hayatına başlayan Yeni Gelin adlı dizide Hazar karakteriyle izleyicilerinin karşısına çıkmıştır.
CAMLA CAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Damla Can, Survivor yarışması ile hayatımıza giren isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 1990 yılında dünyaya gelen Damla Can, İzmirlidir. 171 cm boyundadır.
Jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla ilgilenmekte olan Damla Can 56 kilodur. Özel bir spor salonunda antrenör olarak çalışmaktadır.