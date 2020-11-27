Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? Gülşah Saraçoğlu nereli, sevgilisi kim? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Doya Doya Moda'da jürilik yapan Gülşah Saraçoğlu'nun şampuan çıkarması ve duş alan paylaşımını yapması da gündemde büyük yankı uyandırmıştı. Güzel ve başarılı modacı Gülşah Saraçoğlu'nun hayatına dair bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Gülşah Saraçoğlu 1982 doğumludur. Moda sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak sektöre girmiştir.
İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.
2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır.
Dubai'de mağazası bulunmaktadır.
2010 yılında Selçuk Yentur ile evlenip 2012'de boşanmıştır. 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te boşanmıştır. 11 Ocak 2018'de ise Yentur ile nişanlanmıştır. 2011 doğumlu Aslan Yentur adında bir oğlu vardır.
Gülşah Saraçoğlu'nun iki kez ayrıldığı sevgilisi Gökhan Göz ile üçüncü kez barışması magazin gündemine düştü. Gülşah Saraçoğlu'nun 18 Eylül'de ameliyat olması, Gökhan Göz'ün de hastaneye ziyarete gitmesiyle aradaki buzlar eridi, yeniden ilişkilerine şans verdiler.