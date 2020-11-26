Acun Ilıcalı Diriliş Ertuğrul'un yıldızıyla alemi mest edecek. Dillere destan dönüşüyle cihanı titretiyor. TRT 1 ekranlarında beş sezon boyunca canlandırdığı Turgut Alp karakteriyle çok konuşulan Cengiz Coşkun, Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda yayınlayacağı dijital platform Exxen'deki yeni bir projeyle geri dönmeye hazırlanıyor. Ortaya atılan son iddialara göre Cengiz Coşkun, Hazal Filiz Küçükköse'nin Hafsa Hatun karakterine hayat vereceği ve Yavuz Sultan Selim'in hayat hikayesini alan dizide rol alacağı konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde bu olayın netliğe kavuşması bekleniyor.

YAVUZ SULTAN SELİM'İ CANLANDIRACAK İDDİASI

1 Ocak tarihinde Exxen yayına başlayacağı duyurulan Exxen platformu için bomba bir haber geldi. Acun Ilıcalı'nın kurduğu platformda Cengiz Coşkun Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacağı iddia edildi. Ayrıca Coşkun'a dizide Hazal Filizküçükköse'nin Hafsa Hatun'u rolüyle eşlik edeceği iddialar arasında yer alsa da henüz bir açıklama yapılmadı.